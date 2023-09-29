Остап ПРИТУЛА: «Наша главная задача – играть в привычный для Руха футбол»

Полузащитник львовского «Руха» Остап Притула поделился планом на игру 9-го тура Украинской Премьер-лиги против «Кривбасса»:

«Кривбасс» – сплоченная и хорошая команда. У них сыгранный состав, который любит борьбу на поле и выполняет много беговой работы. Но мы качественно готовимся к этому матчу и, надеюсь, сможем победить. Наш будущий соперник очень хорошо обороняется, поэтому, видимо, нам придется чаще проводить позиционные атаки. Над этим сейчас нужно поработать, чтобы воплотить наш замысел в игре. В конце концов, наша главная задача – играть в привычный для «Руха» футбол. Ведь независимо от того, кто наш соперник, именно мы должны диктовать условия на поле».

Матч «Кривбасс» – «Рух» состоится 1-го октября в 15:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 2-е и 6-е места в турнирной таблице.