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Украина. Премьер лига
29 сентября 2023, 14:44 | Обновлено 29 сентября 2023, 15:20
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0

Остап ПРИТУЛА: «Наша главная задача – играть в привычный для Руха футбол»

Полузащитник «Руха» поделился планом на игру против «Кривбасса»

29 сентября 2023, 14:44 | Обновлено 29 сентября 2023, 15:20
110
0
Остап ПРИТУЛА: «Наша главная задача – играть в привычный для Руха футбол»
ФК Рух. Остап Притула

Полузащитник львовского «Руха» Остап Притула поделился планом на игру 9-го тура Украинской Премьер-лиги против «Кривбасса»:

«Кривбасс» – сплоченная и хорошая команда. У них сыгранный состав, который любит борьбу на поле и выполняет много беговой работы. Но мы качественно готовимся к этому матчу и, надеюсь, сможем победить. Наш будущий соперник очень хорошо обороняется, поэтому, видимо, нам придется чаще проводить позиционные атаки. Над этим сейчас нужно поработать, чтобы воплотить наш замысел в игре. В конце концов, наша главная задача – играть в привычный для «Руха» футбол. Ведь независимо от того, кто наш соперник, именно мы должны диктовать условия на поле».

Матч «Кривбасс» – «Рух» состоится 1-го октября в 15:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 2-е и 6-е места в турнирной таблице.

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Остап Притула Рух Львов Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс - Рух
Источник ФК Рух Львов
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