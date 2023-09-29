Англия29 сентября 2023, 13:49 |
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Ведущий защитник Челси пропустит около месяца
Бен Чилвелл пока команде не помощник
29 сентября 2023, 13:49 |
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По информации британских СМИ, основной левый защитник «Челси» Бен Чилвелл получил повреждение и ориентировочно выбыл на четыре недели.
26-летний игрок является основным исполнителем команды. В нынешнем сезоне Чилвелл провел семь матчей и сделал одну результативную передачу. Синие за ближайший месяц проведут пять матчей, в том числе против «Арсенала» в АПЛ.
Сейчас у команды Маурисио Почеттино проблемы в АПЛ, где лондонцы набрали всего пять очков после шести матчей.
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