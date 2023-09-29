Ведущий защитник Челси пропустит около месяца

По информации британских СМИ, основной левый защитник «Челси» Бен Чилвелл получил повреждение и ориентировочно выбыл на четыре недели.

26-летний игрок является основным исполнителем команды. В нынешнем сезоне Чилвелл провел семь матчей и сделал одну результативную передачу. Синие за ближайший месяц проведут пять матчей, в том числе против «Арсенала» в АПЛ.

Сейчас у команды Маурисио Почеттино проблемы в АПЛ, где лондонцы набрали всего пять очков после шести матчей.