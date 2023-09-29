Микель АРТЕТА: «Арсенал в порядке. У нас сложный календарь и мы побеждаем»
Тренер пока всем доволен
Наставник Микель Артета считает, что «Арсенал» находится в хорошей форме. Команда в нынешнем сезоне АПЛ еще не проигрывала, а также выиграла первые встречи в Лиге чемпионов и Кубке английской лиги.
«Такой календарь, что играем каждые три дня в разных турнирах и регулярно побеждаем. «Арсенал» в порядке. Это большой вызов, но мы справляемся. Справляются как отдельные игроки, так и команда в целом. У нас есть уверенность в себе, потому что хороший футбол и победы – это лучшее, что может быть», – сказал Артета.
В новом туре АПЛ команда сыграет против «Борнмута».
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