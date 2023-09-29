Пекин. Калинина, Костюк и Цуренко узнали своих соперниц

Состоялась жеребьевка основной сетки престижного хардового турнира WTA 1000 в Пекине, который пройдет с 30 сентября по 8 октября. Украину представят три теннисистки – Ангелина Калинина, Марта Костюк и Леся Цуренко.

Калинина в первом раунде сыграет с восьмой сеяной Маркетой Вондроушовой. В случае победы во втором раунде Ангелина сыграет с победителем матча Дарья Севилл – Катержина Синякова.

Марта Костюк стартует матчем с итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Соперницей по второму раунду станет победитель матча между седьмой сеяной Онс Жабер из Туниса и одной из квалифаерок.

Леся Цуренко в первом раунде сыграет с хозяйкой турнира, Чжу Линь. Возможная соперница по второму раунду – 16-я сеяная Вероника Кудерметова.