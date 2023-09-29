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  4. Пекин. Калинина, Костюк и Цуренко узнали своих соперниц
WTA
29 сентября 2023, 13:13 |
630
0

Пекин. Калинина, Костюк и Цуренко узнали своих соперниц

Состоялась жеребьевка основной сетки турнира

29 сентября 2023, 13:13 |
630
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Пекин. Калинина, Костюк и Цуренко узнали своих соперниц
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Состоялась жеребьевка основной сетки престижного хардового турнира WTA 1000 в Пекине, который пройдет с 30 сентября по 8 октября. Украину представят три теннисистки – Ангелина Калинина, Марта Костюк и Леся Цуренко.

Калинина в первом раунде сыграет с восьмой сеяной Маркетой Вондроушовой. В случае победы во втором раунде Ангелина сыграет с победителем матча Дарья Севилл – Катержина Синякова.

Марта Костюк стартует матчем с итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Соперницей по второму раунду станет победитель матча между седьмой сеяной Онс Жабер из Туниса и одной из квалифаерок.

Леся Цуренко в первом раунде сыграет с хозяйкой турнира, Чжу Линь. Возможная соперница по второму раунду – 16-я сеяная Вероника Кудерметова.

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WTA Пекин Ангелина Калинина Маркета Вондроушова Марта Костюк Леся Цуренко
Источник WTA
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