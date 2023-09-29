Тур УПЛ. Семь матчей из восьми будут с VAR

В 9-м туре чемпионата Украины семь матчей из восьми будут проходить с системой VAR. Главный арбитр останется без видеопомощника только в игре между «Минаем» и «Оболонью».

Ранее в 7-м туре впервые была ситуация, когда VAR работал на всех матчах.

8-й тур

Верес - ЛНЗ. Судья Козык (VAR)

Шахтер - Ворскла. Судья Копиевский (VAR)

Черноморец - Заря. Судья Балакин (VAR)

Минай - Оболонь. Судья Афанасьев

Кривбасс - Рух. Судья Бондаренко (VAR)

Колос - Полесье. Судья Монзуль (VAR)

Динамо - Александрия. Судья Козыряцкий (VAR)

Днепр-1 - Металлист 1925. Судья Блавацкий (VAR)