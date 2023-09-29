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  4. Тур УПЛ. Семь матчей из восьми будут с VAR
Украина. Премьер лига
29 сентября 2023, 13:13 |
498
0

Тур УПЛ. Семь матчей из восьми будут с VAR

УАФ определила арбитров на матчи чемпионата

29 сентября 2023, 13:13 |
498
0
Тур УПЛ. Семь матчей из восьми будут с VAR
УАФ

В 9-м туре чемпионата Украины семь матчей из восьми будут проходить с системой VAR. Главный арбитр останется без видеопомощника только в игре между «Минаем» и «Оболонью».

Ранее в 7-м туре впервые была ситуация, когда VAR работал на всех матчах.

8-й тур

Верес - ЛНЗ. Судья Козык (VAR)

Шахтер - Ворскла. Судья Копиевский (VAR)

Черноморец - Заря. Судья Балакин (VAR)

Минай - Оболонь. Судья Афанасьев

Кривбасс - Рух. Судья Бондаренко (VAR)

Колос - Полесье. Судья Монзуль (VAR)

Динамо - Александрия. Судья Козыряцкий (VAR)

Днепр-1 - Металлист 1925. Судья Блавацкий (VAR)

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чемпионат Украины по футболу VAR Украинская Премьер-лига судейские назначения
Источник Украинская ассоциация футбола
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