Тур УПЛ. Семь матчей из восьми будут с VAR
УАФ определила арбитров на матчи чемпионата
В 9-м туре чемпионата Украины семь матчей из восьми будут проходить с системой VAR. Главный арбитр останется без видеопомощника только в игре между «Минаем» и «Оболонью».
Ранее в 7-м туре впервые была ситуация, когда VAR работал на всех матчах.
8-й тур
Верес - ЛНЗ. Судья Козык (VAR)
Шахтер - Ворскла. Судья Копиевский (VAR)
Черноморец - Заря. Судья Балакин (VAR)
Минай - Оболонь. Судья Афанасьев
Кривбасс - Рух. Судья Бондаренко (VAR)
Колос - Полесье. Судья Монзуль (VAR)
Динамо - Александрия. Судья Козыряцкий (VAR)
Днепр-1 - Металлист 1925. Судья Блавацкий (VAR)
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