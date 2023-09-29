На стадионе при отеле. Сборная россии нашла соперника для спарринга

Сборная россии проведет контрольный матч против сборной Кении. Игра состоится 16 октября в Анталье на стадионе при одном из отелей.

После начала войны против Украины российская команда проводит только контрольные матчи против сборных из Азии или Африки, от официальных турниров команда отстранена.

При этом УЕФА недавно решил вернуть в официальные турниры сборную россии U-17, которая сможет участвовать в отборочных турнирах.

Правда, многие европейские федерации уже заявили, что с россией играть не будут.