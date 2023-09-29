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29 сентября 2023, 12:31 |
548
2

На стадионе при отеле. Сборная россии нашла соперника для спарринга

Смогли найти соперника для контрольного матча

29 сентября 2023, 12:31 |
548
2
На стадионе при отеле. Сборная россии нашла соперника для спарринга
twitter.com

Сборная россии проведет контрольный матч против сборной Кении. Игра состоится 16 октября в Анталье на стадионе при одном из отелей.

После начала войны против Украины российская команда проводит только контрольные матчи против сборных из Азии или Африки, от официальных турниров команда отстранена.

При этом УЕФА недавно решил вернуть в официальные турниры сборную россии U-17, которая сможет участвовать в отборочных турнирах.

Правда, многие европейские федерации уже заявили, что с россией играть не будут.

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Источник Sport.ua
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Віталій Ткачук
Краса). Ми граємо з італійцями, англійцями, німцями, а орда з кенійцями). Довоювалися притрушені. Дивує те, що на мордорі вболівальники все розуміють, але більшість боїться слово сказати, а тупі вважають що це ми винні.
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+1
sheva
Який же ердоган підр..ла, розміняв Карабах на лояльність до пуйла. В цього завжди бабло на першому місці. Як мінімум 50% складових до ракет, приходить саме з Туреччини.
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