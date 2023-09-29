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  4. Хавбек Оболони: «Дальше в Кубке Украины хотим сыграть против Шахтера»
Кубок Украины
29 сентября 2023, 11:28 | Обновлено 29 сентября 2023, 11:29
220
3

Хавбек Оболони: «Дальше в Кубке Украины хотим сыграть против Шахтера»

Сергей Суханов и дальше хочет выбивать грандов

29 сентября 2023, 11:28 | Обновлено 29 сентября 2023, 11:29
220
3
Хавбек Оболони: «Дальше в Кубке Украины хотим сыграть против Шахтера»
ФК Оболонь

«Оболонь» обыграла «Динамо» со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал Кубка Украины, а автор гола в матче 1/8 финала Сергей Суханов теперь хочет сыграть с «Шахтером».

«Счет 1:0 – достаточно опасный. Концовка матча была нервной. Если бы не наш голкипер Артем Кичак, то я не знаю, как сложилась бы игра. Он спас команду. Теперь после этой победы можно сказать, что в этом успехе есть заслуга всех футболистов, членов тренерского штаба и наших болельщиков».

«На кого хочу попасть дальше? На «Шахтер». Сразу нам лучше попасть на чемпиона. Будем выходить и также будем сражаться на футбольном поле. Хотим радовать ребят из ВСУ и наших фанатов», – сказал Суханов.

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Сергей Суханов Оболонь Киев Шахтер Донецк Кубок Украины по футболу
Источник Sportarena
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CheMP
ух,врубился инстинкт убийцы! звери 
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+1
Фанькин кот
И с треском вылететь в четвертьфинале? Хороши "амбиции". 🤥Может всё же Виктория или Ворскла с Александрией?
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0
DK1961
Попадется Виктория, которая вас и выбьет. Придуриваться весь матч, как динамовцы, они не будут
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0
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