Хавбек Оболони: «Дальше в Кубке Украины хотим сыграть против Шахтера»

«Оболонь» обыграла «Динамо» со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал Кубка Украины, а автор гола в матче 1/8 финала Сергей Суханов теперь хочет сыграть с «Шахтером».

«Счет 1:0 – достаточно опасный. Концовка матча была нервной. Если бы не наш голкипер Артем Кичак, то я не знаю, как сложилась бы игра. Он спас команду. Теперь после этой победы можно сказать, что в этом успехе есть заслуга всех футболистов, членов тренерского штаба и наших болельщиков».

«На кого хочу попасть дальше? На «Шахтер». Сразу нам лучше попасть на чемпиона. Будем выходить и также будем сражаться на футбольном поле. Хотим радовать ребят из ВСУ и наших фанатов», – сказал Суханов.