РОМАНЕНКО: «У сына Суркиса очень большие шансы пробиться в первую команду»

Бывший вратарь «Оболони» и тренер академии киевского «Динамо» Всеволод Романенко оценил перспективы сына Григория Суркиса стать голкипером первой команды своего клуба.

– Раньше имя Славы в новостях появлялось после того, как он отбивал пенальти, или выигрывал серию послематчевых. Над этим компонентом вратарского искусства вы работали особенно?

– После тренировок мы оставались и в игровой форме пробивали пенальти. Он очень много интересовался этим, задавал мне вопросы, а я ему рассказывал, как играл сам и как Шовковский действовал при пенальти. Я говорил ему, что пенальти может быть один за сезон, а может быть и 10. Бывало, что просил его качнуть игрока так, чтобы он пробил в тот угол, в который нужно. Здесь он слушал и меня, и отца.

– Почему на спине у сына Григория Михайловича надпись «Слава», а не «Суркис»? А также почему именно 71-й номер? Неужели в честь Дениса Бойко?

– Номер однозначно не из-за Бойко, потому что я с ним имел разговор на эту тему. Он мне просто ответил, что ему нравится 71-й номер. Я его сразу спросил: «Бойко?», он говорит: «Нет». Он взял этот номер, когда Бойко еще не вернулся в «Динамо». Я могу его притравить, сказав: «Слав, это ты взял из-за Бойко 71-й номер, или он из-за тебя его взял?» (улыбается).

Что касается надписи Слава, то не знаю... У меня есть его футболка времен киевской «Оболони», где также Слава написано. Как так пошло лучше спросить у него, потому что я не интересовался. Поверьте, ему безразлично, что пишут всевозможные «инсайдеры». Никогда на эту тему он не говорил. Я думаю, что он все понимает, да и отец подсказал относиться к этому проще. Я его также просил не обращать внимания, если будут поливать грязью, а он, смеясь ответил, что ему безразлично, кто что пишет.

– Насколько реально в будущем увидеть Славу в основе киевского «Динамо»?

– Задатки у него есть. Если он продолжит заниматься с той настойчивостью, которая у него есть сейчас – а я видел несколько тренировок U-19 – то у него очень большие шансы пробиться в первую команду.