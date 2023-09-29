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  4. РОМАНЕНКО: «У сына Суркиса очень большие шансы пробиться в первую команду»
Украина. Премьер лига
29 сентября 2023, 11:20 | Обновлено 29 сентября 2023, 12:47
1283
13

РОМАНЕНКО: «У сына Суркиса очень большие шансы пробиться в первую команду»

Известный в прошлом вратарь оценил прогресс Вячеслава Суркиса

29 сентября 2023, 11:20 | Обновлено 29 сентября 2023, 12:47
1283
13
РОМАНЕНКО: «У сына Суркиса очень большие шансы пробиться в первую команду»
Инстаграм Вячеслава Суркиса

Бывший вратарь «Оболони» и тренер академии киевского «Динамо» Всеволод Романенко оценил перспективы сына Григория Суркиса стать голкипером первой команды своего клуба.

– Раньше имя Славы в новостях появлялось после того, как он отбивал пенальти, или выигрывал серию послематчевых. Над этим компонентом вратарского искусства вы работали особенно?
– После тренировок мы оставались и в игровой форме пробивали пенальти. Он очень много интересовался этим, задавал мне вопросы, а я ему рассказывал, как играл сам и как Шовковский действовал при пенальти. Я говорил ему, что пенальти может быть один за сезон, а может быть и 10. Бывало, что просил его качнуть игрока так, чтобы он пробил в тот угол, в который нужно. Здесь он слушал и меня, и отца.

– Почему на спине у сына Григория Михайловича надпись «Слава», а не «Суркис»? А также почему именно 71-й номер? Неужели в честь Дениса Бойко?
– Номер однозначно не из-за Бойко, потому что я с ним имел разговор на эту тему. Он мне просто ответил, что ему нравится 71-й номер. Я его сразу спросил: «Бойко?», он говорит: «Нет». Он взял этот номер, когда Бойко еще не вернулся в «Динамо». Я могу его притравить, сказав: «Слав, это ты взял из-за Бойко 71-й номер, или он из-за тебя его взял?» (улыбается).

Что касается надписи Слава, то не знаю... У меня есть его футболка времен киевской «Оболони», где также Слава написано. Как так пошло лучше спросить у него, потому что я не интересовался. Поверьте, ему безразлично, что пишут всевозможные «инсайдеры». Никогда на эту тему он не говорил. Я думаю, что он все понимает, да и отец подсказал относиться к этому проще. Я его также просил не обращать внимания, если будут поливать грязью, а он, смеясь ответил, что ему безразлично, кто что пишет.

– Насколько реально в будущем увидеть Славу в основе киевского «Динамо»?
– Задатки у него есть. Если он продолжит заниматься с той настойчивостью, которая у него есть сейчас – а я видел несколько тренировок U-19 – то у него очень большие шансы пробиться в первую команду.

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Вячеслав Суркис Динамо Киев Всеволод Романенко Григорий Суркис
Источник Украинский футбол
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Комментарии 13
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AK.228
Дочку в нападние
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+2
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CheMP
на передок,так сказать 
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+1
coba777
Я думав гірше вже бути не може. З'ясувалось ще як може. Капець Динамо. ЖЕСТЬ  
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+1
Alexx
Казалось бы дети с сеией суркисов коломойских ахметовых порошенок должны не идти а бежать на фронт чтобы от русских защититьмиллиарды награбленного а на самом деле ни одного 
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+1
kadaad
Зятек в защите уже достал........
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+1
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Gargantua
на воротах сын, в защите зять... жизнь удалась
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+1
Фанькин кот
А почему бы и нет? Сынок, зятек, это ж какая экономия на з/п получается, что суркисам как истинным "сынам Израиля" собственно и надо.
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0
Alexx
,А почему сын Суркиса не идет на фронт и не защищает наворованные богатства семьи ? Кому ж как не ему служить ?
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-1
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