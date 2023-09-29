ВИДЕО. УЕФА поздравил Шевченко с 47-летием. Топовые голы легенды
Андрей забил много эффектных голов
УЕФА подборкой классных голов поздравил легенду «Динамо» Киев, «Милана» и украинского футбола Андрея Шевченко, которому сегодня исполнилось 47 лет.
Украинский форвард провел карьеру в «Динамо», «Милане» и «Челси».
После завершения выступлений тренировал сборную Украины и «Дженоа». Сейчас находится вне футбола, а недавно стал внештатным советником президента Украины.
🇺🇦 Поздравляем с 47-летием легенду @DynamoKyiv и @acmilan, победителя #ЛигаЧемпионов-2003, обладателя Золотого мяча-2004 Андрея Шевченко! 🎁🎈🎂@jksheva7 👏👏👏 pic.twitter.com/BYotpbqqOw— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 29, 2023
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