ВИДЕО. УЕФА поздравил Шевченко с 47-летием. Топовые голы легенды

УЕФА подборкой классных голов поздравил легенду «Динамо» Киев, «Милана» и украинского футбола Андрея Шевченко, которому сегодня исполнилось 47 лет.

Украинский форвард провел карьеру в «Динамо», «Милане» и «Челси».

После завершения выступлений тренировал сборную Украины и «Дженоа». Сейчас находится вне футбола, а недавно стал внештатным советником президента Украины.