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  4. ВИДЕО. УЕФА поздравил Шевченко с 47-летием. Топовые голы легенды
Украина. Премьер лига
29 сентября 2023, 10:45 | Обновлено 29 сентября 2023, 10:47
424
1

ВИДЕО. УЕФА поздравил Шевченко с 47-летием. Топовые голы легенды

Андрей забил много эффектных голов

29 сентября 2023, 10:45 | Обновлено 29 сентября 2023, 10:47
424
1
ВИДЕО. УЕФА поздравил Шевченко с 47-летием. Топовые голы легенды
ФК Динамо Киев. Андрей Шевченко

УЕФА подборкой классных голов поздравил легенду «Динамо» Киев, «Милана» и украинского футбола Андрея Шевченко, которому сегодня исполнилось 47 лет.

Украинский форвард провел карьеру в «Динамо», «Милане» и «Челси».

После завершения выступлений тренировал сборную Украины и «Дженоа». Сейчас находится вне футбола, а недавно стал внештатным советником президента Украины.

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Андрей Шевченко Динамо Киев Милан
Источник Sport.ua
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PETP0
Мої вітання! Справді легенда, але це далеко не топові його голи.
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