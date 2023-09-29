Тренер Руха: «Слова Цыганыка о судействе во Львове? Заказной выпад»

Тренер «Руха» Виталий Пономарев оценил слова журналиста Игоря Цыганыка, который заявил, что команды не хотят играть на поле львовской команды из-за отношения арбитров к соперникам.

– Игорь Цыганик в эфире своей авторской программы сказал, что в гости во Львов боятся ездить команды, намекая на предвзятость арбитров к «Руху», в том числе из-за вашего судейского прошлого. Что можете ему ответить?

– Мне даже не хочется комментировать его безосновательные обвинения. Чтобы кого-то винить, нужно сначала взять детей в третьем классе, воспитать их и довести до юниорских и молодежных сборных, а потом что-то говорить. Вы же сами видите, как люди реагируют на его обвинения. Цыганика не поддержал никто! Все понимают – это заказной выпад в адрес «Руха».