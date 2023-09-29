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  4. Тренер Руха: «Слова Цыганыка о судействе во Львове? Заказной выпад»
Украина. Премьер лига
29 сентября 2023, 10:05 |
599
1

Тренер Руха: «Слова Цыганыка о судействе во Львове? Заказной выпад»

Тренер недоволен словами журналиста

29 сентября 2023, 10:05 |
599
1
Тренер Руха: «Слова Цыганыка о судействе во Львове? Заказной выпад»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Тренер «Руха» Виталий Пономарев оценил слова журналиста Игоря Цыганыка, который заявил, что команды не хотят играть на поле львовской команды из-за отношения арбитров к соперникам.

– Игорь Цыганик в эфире своей авторской программы сказал, что в гости во Львов боятся ездить команды, намекая на предвзятость арбитров к «Руху», в том числе из-за вашего судейского прошлого. Что можете ему ответить?

– Мне даже не хочется комментировать его безосновательные обвинения. Чтобы кого-то винить, нужно сначала взять детей в третьем классе, воспитать их и довести до юниорских и молодежных сборных, а потом что-то говорить. Вы же сами видите, как люди реагируют на его обвинения. Цыганика не поддержал никто! Все понимают – это заказной выпад в адрес «Руха».

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Рух Львов Виталий Пономарев Игорь Цыганык Украинская Премьер-лига
Источник Украинский футбол
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Комментарии 1
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Alexx
Боже как вам не стыдно .Неужели есть ктото в мире кто слушает шавку цыганыка ?
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