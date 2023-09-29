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WTA
29 сентября 2023, 09:58 | Обновлено 29 сентября 2023, 10:07
58
0

Киченок и Като не смогли пробиться в парный финал турнира в Токио

Надежда и Мию проиграли японскому дуэту

29 сентября 2023, 09:58 | Обновлено 29 сентября 2023, 10:07
58
0
Киченок и Като не смогли пробиться в парный финал турнира в Токио
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на турнире WTA 500 в Токио в парном разряде.

В 1/2 финала украинка в дуэте с Мию Като из Японии проиграла японскому тандему Эри Ходзуми / Макото Ниномия.

Токио. Полуфинал парного разряда
Надежда Киченок / Мию Като – Эри Ходзуми / Макото Ниномия – 2:6, 4:6

У японок в финале будет встреча с победительницам матча Николь Мелихар / Эллен Перес [4] – Ульрикке Эйкери / Ингрид Нил.

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Надежда Киченок WTA Токио Макото Ниномия Эри Ходзуми Мию Като
Источник Sport.ua
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