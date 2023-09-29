WTA29 сентября 2023, 09:58 | Обновлено 29 сентября 2023, 10:07
58
0
Киченок и Като не смогли пробиться в парный финал турнира в Токио
Надежда и Мию проиграли японскому дуэту
29 сентября 2023, 09:58 | Обновлено 29 сентября 2023, 10:07
58
0
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на турнире WTA 500 в Токио в парном разряде.
В 1/2 финала украинка в дуэте с Мию Като из Японии проиграла японскому тандему Эри Ходзуми / Макото Ниномия.
Токио. Полуфинал парного разряда
Надежда Киченок / Мию Като – Эри Ходзуми / Макото Ниномия – 2:6, 4:6
У японок в финале будет встреча с победительницам матча Николь Мелихар / Эллен Перес [4] – Ульрикке Эйкери / Ингрид Нил.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 сентября 2023, 13:55 82
Валерий Василенко – о динамовской «стабильности»
Бокс | 29 сентября 2023, 09:12 1
Маурисио Сулейман хочет увидить поединок за абсолютное чемпионство в хевивейте
Футбол | 29.09.2023, 06:43
Футбол | 28.09.2023, 13:22
Теннис | 28.09.2023, 18:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.09.2023, 17:51 7
27.09.2023, 21:59 30
28.09.2023, 17:15 6
27.09.2023, 14:20
27.09.2023, 19:02 215
28.09.2023, 06:25 5
28.09.2023, 16:20 1