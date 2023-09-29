Киченок/Като – Ходзуми/Ниномия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного разряда в Токио
29 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Токио в парном разряде.
В 1/2 финала украинка в дуэте с Мию Като из Японии сразится против японского тандема Эри Ходзуми / Макото Ниномия. Встреча начнется 1-м запуском. Время начала матча – 08:30 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы встречи Николь Мелихар / Эллен Перес – Ульрикке Эйкери / Ингрид Нил.
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