Киченок/Като – Ходзуми/Ниномия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Токио в парном разряде.

В 1/2 финала украинка в дуэте с Мию Като из Японии сразится против японского тандема Эри Ходзуми / Макото Ниномия. Встреча начнется 1-м запуском. Время начала матча – 08:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы встречи Николь Мелихар / Эллен Перес – Ульрикке Эйкери / Ингрид Нил.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА