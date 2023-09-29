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29 сентября 2023, 07:52 | Обновлено 29 сентября 2023, 07:56
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ВИДЕО. Буде-Глимт вышел в финал Кубка Норвегии после гола в стиле Златана

Фарис Мумбанья забил фантастический гол через себя

29 сентября 2023, 07:52 | Обновлено 29 сентября 2023, 07:56
190
0
ВИДЕО. Буде-Глимт вышел в финал Кубка Норвегии после гола в стиле Златана
ФК «Буде-Глимт». Фарис Мумбанья

28 сентября хорошо знакомый украинским болельщикам клуб «Буде-Глимт» сыграл полуфинал Кубка Норвегии против «Волеренги» (4:2).

К 86-й минуте счет был ничейным – 2:2. Но за пять минут до завершения основного времени камерунский нападающий Фарис Мумбанья в лучших традициях Златана Ибрагимовича забил победный гол в матче. Фарису удалось откликнуться на навес с левого фланка и метров с 13-14 поразить ворота после удара в акробатическом прыжке, оформив в этом матче дубль.

В компенсированное время «Буде-Глимт» забил еще один гол. В финале «Буде-Глимт» сыграет против «Мольде».

Любопытно, что 23-летний Мумбанья на неделе отличился еще и акробатическим спасением ворот своей команды в матче с «Лугано» (0:0).

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Буде-Глимт Мольде Волеренга
Источник Sport.ua
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