ВИДЕО. Буде-Глимт вышел в финал Кубка Норвегии после гола в стиле Златана
Фарис Мумбанья забил фантастический гол через себя
28 сентября хорошо знакомый украинским болельщикам клуб «Буде-Глимт» сыграл полуфинал Кубка Норвегии против «Волеренги» (4:2).
К 86-й минуте счет был ничейным – 2:2. Но за пять минут до завершения основного времени камерунский нападающий Фарис Мумбанья в лучших традициях Златана Ибрагимовича забил победный гол в матче. Фарису удалось откликнуться на навес с левого фланка и метров с 13-14 поразить ворота после удара в акробатическом прыжке, оформив в этом матче дубль.
В компенсированное время «Буде-Глимт» забил еще один гол. В финале «Буде-Глимт» сыграет против «Мольде».
HVA I ALLE DAGER?😱@Glimt pic.twitter.com/MOGnJas5Z7— TV 2 Sport (@tv2sport) September 28, 2023
Любопытно, что 23-летний Мумбанья на неделе отличился еще и акробатическим спасением ворот своей команды в матче с «Лугано» (0:0).
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