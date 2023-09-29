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WTA
29 сентября 2023, 07:31 | Обновлено 29 сентября 2023, 08:06
317
0

Катерина Байндл – Ребека Масарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации на турнире в Пекине

29 сентября 2023, 07:31 | Обновлено 29 сентября 2023, 08:06
317
0
Катерина Байндл – Ребека Масарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

29 сентября украинская теннисистка Катерина Байндл (№88 WTA) начнет выступления на турнире WTA 100 в Пекине (Китай).

В первом раунде квалификации украинка сыграет против Ребеки Масаровой из Испании (№67 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №3 после матча Парри – Фрех. Ориентировочное время начала поединка – 08:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла на недавнем турнире в Гуанчжоу.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Сицзя Вей (№269 WTA) или Янины Викмаер (№78 WTA).

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Источник Sport.ua
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