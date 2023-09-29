Катерина Байндл – Ребека Масарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации на турнире в Пекине
29 сентября украинская теннисистка Катерина Байндл (№88 WTA) начнет выступления на турнире WTA 100 в Пекине (Китай).
В первом раунде квалификации украинка сыграет против Ребеки Масаровой из Испании (№67 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №3 после матча Парри – Фрех. Ориентировочное время начала поединка – 08:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла на недавнем турнире в Гуанчжоу.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Сицзя Вей (№269 WTA) или Янины Викмаер (№78 WTA).
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