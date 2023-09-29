Испания29 сентября 2023, 05:36 | Обновлено 29 сентября 2023, 05:37
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Виктор ЦЫГАНКОВ: «Стараемся делать наших болельщиков счастливыми»
Украинский полузащитник «Жироны» – о победе над «Вильярреалом»
29 сентября 2023, 05:36 | Обновлено 29 сентября 2023, 05:37
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Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков поделился эмоциями после гостевой победы над «Вильярреалом» в седьмом туре чемпионата Испании.
«Шаг за шагом мы стараемся делать наших болельщиков счастливыми. Давайте продолжать», – написал Цыганков.
Напомним, что «Жирона» обыграла «Вильярреал» со счетом 2:1.
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