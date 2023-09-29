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Испания
29 сентября 2023, 05:36 | Обновлено 29 сентября 2023, 05:37
125
0

Виктор ЦЫГАНКОВ: «Стараемся делать наших болельщиков счастливыми»

Украинский полузащитник «Жироны» – о победе над «Вильярреалом»

29 сентября 2023, 05:36 | Обновлено 29 сентября 2023, 05:37
125
0
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Стараемся делать наших болельщиков счастливыми»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков поделился эмоциями после гостевой победы над «Вильярреалом» в седьмом туре чемпионата Испании.

«Шаг за шагом мы стараемся делать наших болельщиков счастливыми. Давайте продолжать», – написал Цыганков.

Напомним, что «Жирона» обыграла «Вильярреал» со счетом 2:1.

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Виктор Цыганков Жирона Вильярреал Вильярреал - Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Instagram
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