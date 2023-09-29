Испания29 сентября 2023, 04:21 |
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Артем ДОВБИК: «Мы любим то, что делаем и играем от всего сердца»
Украинский форвард «Жироны» – о победе над «Вильярреалом»
29 сентября 2023, 04:21 |
82
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Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик поделился эмоциями после гостевой победы над «Вильярреалом» в седьмом туре чемпионата Испании.
«Еще одно прекрасное выступление. Мы любим то, что делаем и играем от всего сердца», – написал Довбик.
Напомним, что «Жирона» обыграла «Вильярреал» со счетом 2:1. Довбик забил второй гол для своей команды.
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