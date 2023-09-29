Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем ДОВБИК: «Мы любим то, что делаем и играем от всего сердца»
Испания
29 сентября 2023, 04:21 |
82
0

Артем ДОВБИК: «Мы любим то, что делаем и играем от всего сердца»

Украинский форвард «Жироны» – о победе над «Вильярреалом»

29 сентября 2023, 04:21 |
82
0
Артем ДОВБИК: «Мы любим то, что делаем и играем от всего сердца»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик поделился эмоциями после гостевой победы над «Вильярреалом» в седьмом туре чемпионата Испании.

«Еще одно прекрасное выступление. Мы любим то, что делаем и играем от всего сердца», – написал Довбик.

Напомним, что «Жирона» обыграла «Вильярреал» со счетом 2:1. Довбик забил второй гол для своей команды.

По теме:
Осасуна – Атлетико – 0:2. За что удалили Морату? Видео голов и обзор
Удаление Мораты. Атлетико обыграл Осасуну и вошел в топ-5 Ла Лиги
Жирона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Артем Довбик Жирона Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига Вильярреал - Жирона
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко вошел в топ-20 лучших футболистов 2000-х по версии FourFourTwo
Футбол | 28 сентября 2023, 09:59 23
Шевченко вошел в топ-20 лучших футболистов 2000-х по версии FourFourTwo
Шевченко вошел в топ-20 лучших футболистов 2000-х по версии FourFourTwo

Андрей Шевченко занял двадцатое место

Карл Фроч сделал категоричный прогноз на бой Леннокс Льюис – Тайсон Фьюри
Бокс | 28 сентября 2023, 16:20 0
Карл Фроч сделал категоричный прогноз на бой Леннокс Льюис – Тайсон Фьюри
Карл Фроч сделал категоричный прогноз на бой Леннокс Льюис – Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира уверен, что Леннокс был лучше

Александр НАДЬ: «Пришло время завершить карьеру»
Футбол | 28.09.2023, 23:01
Александр НАДЬ: «Пришло время завершить карьеру»
Александр НАДЬ: «Пришло время завершить карьеру»
Моуриньо в шоке. Дженоа без Малиновского разгромила Рому
Футбол | 28.09.2023, 23:51
Моуриньо в шоке. Дженоа без Малиновского разгромила Рому
Моуриньо в шоке. Дженоа без Малиновского разгромила Рому
Определены 7 из 8 четвертьфиналистов. Итоги игрового дня Кубка Украины
Футбол | 28.09.2023, 06:25
Определены 7 из 8 четвертьфиналистов. Итоги игрового дня Кубка Украины
Определены 7 из 8 четвертьфиналистов. Итоги игрового дня Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пеп разозлился. Ман Сити уступил Ньюкаслу и сенсационно выбыл из Кубка лиги
Пеп разозлился. Ман Сити уступил Ньюкаслу и сенсационно выбыл из Кубка лиги
27.09.2023, 23:59 9
Футбол
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
27.09.2023, 09:58
Бокс
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
27.09.2023, 06:59 4
Футбол
Отец Фьюри уверен в победе над Майком Тайсоном в андеркарде боя своего сына
Отец Фьюри уверен в победе над Майком Тайсоном в андеркарде боя своего сына
27.09.2023, 11:17 6
Бокс
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 15 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 15 раз со старта сезона
28.09.2023, 17:15 6
Футбол
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
27.09.2023, 14:20
Биатлон
Коментатор Setanta: «Хотел бы, чтобы мой пес был верным как Цыганык»
Коментатор Setanta: «Хотел бы, чтобы мой пес был верным как Цыганык»
27.09.2023, 07:24 9
Футбол
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
28.09.2023, 07:00 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем