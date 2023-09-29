Артем ДОВБИК: «Мы любим то, что делаем и играем от всего сердца»

Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик поделился эмоциями после гостевой победы над «Вильярреалом» в седьмом туре чемпионата Испании.

«Еще одно прекрасное выступление. Мы любим то, что делаем и играем от всего сердца», – написал Довбик.

Напомним, что «Жирона» обыграла «Вильярреал» со счетом 2:1. Довбик забил второй гол для своей команды.