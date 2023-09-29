СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 сентября

В пятницу, 29 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Хоффенхайм – Боруссия Дортмунд

3.00 – 4.20 – 2.14

22:00 Барселона – Севилья

1.36 – 5.50 – 8.50

22:00 Страсбург – Ланс

3.35 – 3.35 – 2.28

22:15 Бенфика – Порту

2.05 – 3.45 – 3.65

ТЕННИС

07:30 Ребекка Масарова – Катерина Байндл

1.45 – 2.81