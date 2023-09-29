Другие новости29 сентября 2023, 03:41 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 сентября
Важные события во всех видах спорта
29 сентября 2023, 03:41 |
28
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В пятницу, 29 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:30 Хоффенхайм – Боруссия Дортмунд
22:00 Барселона – Севилья
22:00 Страсбург – Ланс
22:15 Бенфика – Порту
ТЕННИС
07:30 Ребекка Масарова – Катерина Байндл
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