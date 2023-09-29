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29 сентября 2023, 03:41 |
28
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 сентября

Важные события во всех видах спорта

29 сентября 2023, 03:41 |
28
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В пятницу, 29 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Хоффенхайм – Боруссия Дортмунд

Favbet 3.00 – 4.20 – 2.14

22:00 Барселона – Севилья

Favbet 1.36 – 5.50 – 8.50

22:00 Страсбург – Ланс

Favbet 3.35 – 3.35 – 2.28

22:15 Бенфика – Порту

Favbet 2.05 – 3.45 – 3.65

ТЕННИС

07:30 Ребекка Масарова – Катерина Байндл

Favbet 1.45 – 2.81

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Источник Sport.ua
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