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  4. Байндл cыграет в квалификации турнира WTA в Пекине
WTA
29 сентября 2023, 03:41 |
16
0

Байндл cыграет в квалификации турнира WTA в Пекине

Катерина Байндл заявлена на последний турнир WTA 1000 в сезоне

29 сентября 2023, 03:41 |
16
0
Байндл cыграет в квалификации турнира WTA в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Пятая ракетка Украины Катерина Байндл сыграет в квалификации турнира WTA 1000 в китайском Пекине.

В первом круге байндл сыграет против седьмой сеяной Ребеки Масаровой из Испании. В нынешнем сезоне Масарова обыграла Байндл в двух сетах в 1/16 финала турнира в Гуанчжоу.

В случае победы, в финале квалификации Катерина Байндл сыграет против победительницы матча между местной теннисисткой Вэй Сицзя и 13-й сеянной Яниной Викмайер из Бельгии. C китаянкой украинская теннисистка ранее не играла, а бельгийке проиграла в двух сетах в 2017-м году в 1/16 финала на турнире в Ванкувере.

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Катерина Байндл (Козлова) WTA Пекин Ребека Масарова
Источник WTA
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