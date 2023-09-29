Байндл cыграет в квалификации турнира WTA в Пекине

Пятая ракетка Украины Катерина Байндл сыграет в квалификации турнира WTA 1000 в китайском Пекине.

В первом круге байндл сыграет против седьмой сеяной Ребеки Масаровой из Испании. В нынешнем сезоне Масарова обыграла Байндл в двух сетах в 1/16 финала турнира в Гуанчжоу.

В случае победы, в финале квалификации Катерина Байндл сыграет против победительницы матча между местной теннисисткой Вэй Сицзя и 13-й сеянной Яниной Викмайер из Бельгии. C китаянкой украинская теннисистка ранее не играла, а бельгийке проиграла в двух сетах в 2017-м году в 1/16 финала на турнире в Ванкувере.