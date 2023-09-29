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Португалия
29 сентября 2023, 01:47 | Обновлено 29 сентября 2023, 01:48
29
0

Рогер ШМИДТ: «Каждая игра поможет Трубину совершенствоваться»

Главный тренер «Бенфики» – об Анатолии Трубине

29 сентября 2023, 01:47 | Обновлено 29 сентября 2023, 01:48
29
0
Рогер ШМИДТ: «Каждая игра поможет Трубину совершенствоваться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рогер Шмидт

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Рогер Шмидт об Анатолии Трубине накануне матча чемпионата Португалии против «Порту».

«Он очень спокойный, совсем не нервничает. У него был не лучший старт на нашем стадионе против «Зальцбурга», но потом во время игры он был спокойным, смог прибавить и собраться. Каждая игра поможет ему совершенствоваться, лучше узнавать одноклубников и привыкать к стадиону. Он очень мотивирован и не похож на нервного вратаря, который слишком много думает о таких вещах. Тренеры хорошо его подготовили. Уверен, что завтра у него будет хорошая игра», – сказал Шмидт.

Матч между «Бенфикой» и «Порту» пройдет в пятницу, 29 сентября, и начнется в 22:15 по киевскому времени.

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Бенфика Рогер Шмидт Анатолий Трубин Порту чемпионат Португалии по футболу
Источник A Bola
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