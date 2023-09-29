Рогер ШМИДТ: «Каждая игра поможет Трубину совершенствоваться»

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Рогер Шмидт об Анатолии Трубине накануне матча чемпионата Португалии против «Порту».

«Он очень спокойный, совсем не нервничает. У него был не лучший старт на нашем стадионе против «Зальцбурга», но потом во время игры он был спокойным, смог прибавить и собраться. Каждая игра поможет ему совершенствоваться, лучше узнавать одноклубников и привыкать к стадиону. Он очень мотивирован и не похож на нервного вратаря, который слишком много думает о таких вещах. Тренеры хорошо его подготовили. Уверен, что завтра у него будет хорошая игра», – сказал Шмидт.

Матч между «Бенфикой» и «Порту» пройдет в пятницу, 29 сентября, и начнется в 22:15 по киевскому времени.