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  4. Себастьян АЛЛЕ: «Упущенное чемпионство Боруссии расстроило больше, чем рак»
Германия
28 сентября 2023, 22:23 |
197
0

Себастьян АЛЛЕ: «Упущенное чемпионство Боруссии расстроило больше, чем рак»

Форвард «Боруссии» Дортмунд жалеет о том, что команда не завоевала титул

28 сентября 2023, 22:23 |
197
0
Себастьян АЛЛЕ: «Упущенное чемпионство Боруссии расстроило больше, чем рак»
Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Алле

Прошлый футбольный сезон для форварда «Боруссии» Дортмунд Себастьяна Алле начался с борьбы с раком, а завершился – упущенным в последнем туре чемпионством в Бундеслиге. Форвард признался, что второе событие расстроило его больше, чем первое:

«Это действительно так: упущенный титул причиняет мне больше боли, чем диагноз «рак» в то время. Если ты болен, то ничего не можешь с этим поделать. Ты должен принять это и пройти через это.

Но титул был у нас в руках, мы сами могли повлиять на все. Но в этом случае тебе придется с болью признать, что, возможно, ты совершил ошибки или принял неправильные решения».

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Себастьян Алле Боруссия Дортмунд Бундеслига
Источник Bild
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