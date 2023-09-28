Себастьян АЛЛЕ: «Упущенное чемпионство Боруссии расстроило больше, чем рак»

Прошлый футбольный сезон для форварда «Боруссии» Дортмунд Себастьяна Алле начался с борьбы с раком, а завершился – упущенным в последнем туре чемпионством в Бундеслиге. Форвард признался, что второе событие расстроило его больше, чем первое:

«Это действительно так: упущенный титул причиняет мне больше боли, чем диагноз «рак» в то время. Если ты болен, то ничего не можешь с этим поделать. Ты должен принять это и пройти через это.

Но титул был у нас в руках, мы сами могли повлиять на все. Но в этом случае тебе придется с болью признать, что, возможно, ты совершил ошибки или принял неправильные решения».