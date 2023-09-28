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28 сентября 2023, 20:34 |
2059
1

ВИДЕО. Шпионаж, Динамо и бордель. За что посадили легендарного динамовца?

«Записки украинского болельщика» – про историю Константина Щегоцкого

28 сентября 2023, 20:34 |
2059
1
ВИДЕО. Шпионаж, Динамо и бордель. За что посадили легендарного динамовца?
graty.me. Константин Щегоцкий

Среди многих легенд киевского «Динамо» фамилию Константина Щегоцкого можно услышать не сразу. Это страница истории столичного клуба, о которой остались лишь письменные упоминания.

«Записки украинского болельщика» воспоминают, как времена Большого террора посадили легендарного игрока «Динамо» Щегоцкого, почему две версии и в чем парадокс этой истории.

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видео Записки украинского болельщика Динамо Киев
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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DK1961
Наверное не дождусь, когда о давнем прошлом Динамо напишут что-нибудь хорошее. Про нынешнее Динамо лучше промолчу. Но прошлое... Написали бы хотя бы про матчи смерти в 1942. А то по руснянскому фильму с главарем "бригады" в роли Трусевича тоже еще то мнение о таком прошлом может сложиться
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