Другие новости28 сентября 2023, 20:34 |
2059
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ВИДЕО. Шпионаж, Динамо и бордель. За что посадили легендарного динамовца?
«Записки украинского болельщика» – про историю Константина Щегоцкого
28 сентября 2023, 20:34 |
2059
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Среди многих легенд киевского «Динамо» фамилию Константина Щегоцкого можно услышать не сразу. Это страница истории столичного клуба, о которой остались лишь письменные упоминания.
«Записки украинского болельщика» воспоминают, как времена Большого террора посадили легендарного игрока «Динамо» Щегоцкого, почему две версии и в чем парадокс этой истории.
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Комментарии 1
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Наверное не дождусь, когда о давнем прошлом Динамо напишут что-нибудь хорошее. Про нынешнее Динамо лучше промолчу. Но прошлое... Написали бы хотя бы про матчи смерти в 1942. А то по руснянскому фильму с главарем "бригады" в роли Трусевича тоже еще то мнение о таком прошлом может сложиться
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