ВИДЕО. Шпионаж, Динамо и бордель. За что посадили легендарного динамовца?

Среди многих легенд киевского «Динамо» фамилию Константина Щегоцкого можно услышать не сразу. Это страница истории столичного клуба, о которой остались лишь письменные упоминания.

«Записки украинского болельщика» воспоминают, как времена Большого террора посадили легендарного игрока «Динамо» Щегоцкого, почему две версии и в чем парадокс этой истории.