Барселона договорилась с Ман Сити о сумме выкупа Жоау Канселу
Португальцы получили право выкупа португальского футболиста за 35 млн евро
Защитник «Барселоны» Жоау Канселу имеет шанс стать полноценным игроком клуба из Каталонии, где он сейчас играет на правах аренды из «Манчестер Сити».
Клубы договорились, что по окончании аренды «Барселона» получает право выкупа 29-летнего португальского футболиста за 35 млн евро, сообщает El Chiringuito.
Арендное соглашение Канселу с Барсой действует до конца сезона 2023/24, а его контракт с Ман Сити завершится летом 2027 года.
В текущем сезоне Канселу провел за каталонскую команду 5 матчей и забил 2 мяча.
💣 "JOAO CANCELO solo quiere jugar en el BARÇA en 2024".— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 26, 2023
💰 "Hay una cláusula verbal de 35M€ para ficharlo".
Información de @10JoseAlvarez en #ElChiringuitoDeMega. pic.twitter.com/dBWrMYTXCE
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