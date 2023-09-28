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Испания
28 сентября 2023, 21:39 | Обновлено 28 сентября 2023, 21:54
728
0

Барселона договорилась с Ман Сити о сумме выкупа Жоау Канселу

Португальцы получили право выкупа португальского футболиста за 35 млн евро

28 сентября 2023, 21:39 | Обновлено 28 сентября 2023, 21:54
728
0
Барселона договорилась с Ман Сити о сумме выкупа Жоау Канселу
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу имеет шанс стать полноценным игроком клуба из Каталонии, где он сейчас играет на правах аренды из «Манчестер Сити».

Клубы договорились, что по окончании аренды «Барселона» получает право выкупа 29-летнего португальского футболиста за 35 млн евро, сообщает El Chiringuito.

Арендное соглашение Канселу с Барсой действует до конца сезона 2023/24, а его контракт с Ман Сити завершится летом 2027 года.

В текущем сезоне Канселу провел за каталонскую команду 5 матчей и забил 2 мяча.

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Жоау Канселу Барселона Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Источник El Chiringuito TV
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