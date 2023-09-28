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Испания
28 сентября 2023, 19:45 |
364
1

Защитник Жироны: «Теперь ждем в гости Реал, нашего прямого конкурента»

Арнау Мартинес отмечает ситуацию в таблице

28 сентября 2023, 19:45 |
364
1
Защитник Жироны: «Теперь ждем в гости Реал, нашего прямого конкурента»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Жирона», которая после семи туров чемпионата Испании лидирует в таблице, уже в субботу примет на своем поле «Реал». Игроки команды ждут встречи с мадридцами.

«Мы очень рады тому, как сложился матч с «Вильярреалом». Теперь в субботу мы очень ждем матч с «Реалом», нашим прямым конкурентом в таблице».

«Конечно, прошло всего семь туров и «Жирона» еще ничего не добилась, но в таблице ситуация именно такая. Так что готовимся к «Реалу», – сказал защитник Арнау Мартинес.

Можно ожидать выход в стартовом составе украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика, которые три последних матча начинали с первых минут.

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Жирона Виктор Цыганков Реал Мадрид Артем Довбик чемпионат Украины по футболу
Источник Marca
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Lex Aries
Дуже буду вболівати за вас. Накидайте Кепі повну торбу, щоб його погнали з основного складу, а анчелотті з тренерського містка)
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