Защитник Жироны: «Теперь ждем в гости Реал, нашего прямого конкурента»

«Жирона», которая после семи туров чемпионата Испании лидирует в таблице, уже в субботу примет на своем поле «Реал». Игроки команды ждут встречи с мадридцами.

«Мы очень рады тому, как сложился матч с «Вильярреалом». Теперь в субботу мы очень ждем матч с «Реалом», нашим прямым конкурентом в таблице».

«Конечно, прошло всего семь туров и «Жирона» еще ничего не добилась, но в таблице ситуация именно такая. Так что готовимся к «Реалу», – сказал защитник Арнау Мартинес.

Можно ожидать выход в стартовом составе украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика, которые три последних матча начинали с первых минут.