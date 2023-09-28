Челси надеется продать защитника. Купили за 62 млн, он не играет

По информации британских СМИ, уже зимой «Челси» хочет продать левого защитника Марка Кукурелью, который не входит в планы тренера Маурисио Почеттино.

В нынешнем сезоне АПЛ испанец еще не играл. Не был он ключевым исполнителем и ранее, хотя летом 2022 года его приобрели у «Брайтона» за 62 миллиона фунтов.

Минувшим летом были слухи о возможном переходе в МЮ, но клубы не договорились. Лондонцы хотят продать футболиста, а не отдавать в аренду, учитывая сложную ситуацию с финансовым фэйр-плей.

В прошлом чемпионате 25-летний игрок провел 24 матча и сделал две результативные передачи.