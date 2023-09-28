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  4. Челси надеется продать защитника. Купили за 62 млн, он не играет
Англия
28 сентября 2023, 18:33 | Обновлено 28 сентября 2023, 18:57
1575
2

Челси надеется продать защитника. Купили за 62 млн, он не играет

Марк Кукурелья, скорее всего, покинет команду

28 сентября 2023, 18:33 | Обновлено 28 сентября 2023, 18:57
1575
2
Челси надеется продать защитника. Купили за 62 млн, он не играет
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукуреля

По информации британских СМИ, уже зимой «Челси» хочет продать левого защитника Марка Кукурелью, который не входит в планы тренера Маурисио Почеттино.

В нынешнем сезоне АПЛ испанец еще не играл. Не был он ключевым исполнителем и ранее, хотя летом 2022 года его приобрели у «Брайтона» за 62 миллиона фунтов.

Минувшим летом были слухи о возможном переходе в МЮ, но клубы не договорились. Лондонцы хотят продать футболиста, а не отдавать в аренду, учитывая сложную ситуацию с финансовым фэйр-плей.

В прошлом чемпионате 25-летний игрок провел 24 матча и сделал две результативные передачи.

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Челси Марк Кукурелья чемпионат Англии по футболу
Источник ESPN
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easterly
а мудлика будуть продавати?)
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Serhii P.
та він результативніший, ніж Мудрик. Хоча і захисник
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