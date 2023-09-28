Челси надеется продать защитника. Купили за 62 млн, он не играет
Марк Кукурелья, скорее всего, покинет команду
По информации британских СМИ, уже зимой «Челси» хочет продать левого защитника Марка Кукурелью, который не входит в планы тренера Маурисио Почеттино.
В нынешнем сезоне АПЛ испанец еще не играл. Не был он ключевым исполнителем и ранее, хотя летом 2022 года его приобрели у «Брайтона» за 62 миллиона фунтов.
Минувшим летом были слухи о возможном переходе в МЮ, но клубы не договорились. Лондонцы хотят продать футболиста, а не отдавать в аренду, учитывая сложную ситуацию с финансовым фэйр-плей.
В прошлом чемпионате 25-летний игрок провел 24 матча и сделал две результативные передачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Готовится второй крупный благотворительный матч
Виктор Цыганков поучаствовал в ключевой атаке, сделав предголевой пас