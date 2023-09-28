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  4. Артем БОНДАРЕНКО: «Дальше таких глупых удалений не будет. Я не агрессивный»
Украина. Премьер лига
28 сентября 2023, 17:51 |
154
0

Артем БОНДАРЕНКО: «Дальше таких глупых удалений не будет. Я не агрессивный»

У игрока два удаления в сезоне

28 сентября 2023, 17:51 |
154
0
Артем БОНДАРЕНКО: «Дальше таких глупых удалений не будет. Я не агрессивный»
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Хавбек «Шахтера» Артем Бондаренко на старте сезона уже успел получить две красные карточки, однако уверен, что не является грубым игроком.

«Надеюсь, дальше таких глупых красных карточек не будет. Так сложились обстоятельства, это не, что я пошел на поле с кем-то драться. Свои ошибки я усвоил, дважды наступил на ногу».

«Это не значит, что я стал агрессивным футболистом. А с VAR сейчас играть... На повторах выглядит это не так, как в динамике. Значительно страшнее, чем в жизни», – сказал Бондаренко.

Игроки команды на старте сезона уже получили пять красных карточек.

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Шахтер Донецк Артем Бондаренко Украинская Премьер-лига
Источник Профутбол Digital
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