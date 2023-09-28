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28 сентября 2023, 16:31 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 сентября

Важные события во всех видах спорта

28 сентября 2023, 16:31 |
44
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 28 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Сельта – Алавес

Favbet 1.68 – 3.93 – 6.07

22:30 Осасуна – Атлетико

Favbet 3.79 – 3.58 – 2.12

21:45 Дженоа – Рома

Favbet 4.12 – 3.23 – 2.16

ГАНДБОЛ

19:45 Порту – Барселона

Favbet 6.14 – 12.20 – 1.21

ТЕННИС

16:50 Пабло Варильяс – Доминик Тим

Favbet 2.86 – 1.43

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Источник Sport.ua
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