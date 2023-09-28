Другие новости28 сентября 2023, 16:31 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 сентября
Важные события во всех видах спорта
28 сентября 2023, 16:31 |
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В четверг, 28 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:00 Сельта – Алавес
22:30 Осасуна – Атлетико
21:45 Дженоа – Рома
ГАНДБОЛ
19:45 Порту – Барселона
ТЕННИС
16:50 Пабло Варильяс – Доминик Тим
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