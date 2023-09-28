СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 сентября

В четверг, 28 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Сельта – Алавес

1.68 – 3.93 – 6.07

22:30 Осасуна – Атлетико

3.79 – 3.58 – 2.12

21:45 Дженоа – Рома

4.12 – 3.23 – 2.16

ГАНДБОЛ

19:45 Порту – Барселона

6.14 – 12.20 – 1.21

ТЕННИС

16:50 Пабло Варильяс – Доминик Тим

2.86 – 1.43