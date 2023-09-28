Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Думаю, Хави скажет мне что-то приятное»

«Шахтер» в Лиге чемпионов сыграет с «Барселоной», а матчи будут особенными для защитника украинской команды Дмитрия Чигринского, который выступал за каталонцев вместе с нынешним тренером соперника Хави.

«Конечно, с «Барселоной» для меня будет не просто игра. Но после стольких лет вернуться на этот уровень Лиги чемпионов... Будут разговоры, это «Барселона», но команда изменилась, они прошли определенный путь. Тогда «Барселона» был топ, а последние годы они проходили некий кризис».

«Но это не просто матч для меня. Хави? Думаю, он скажет что-то приятное. Мы с ним хорошо общались, поэтому уверен, что он меня хорошо поприветствует», – сказал Чигринский.

Команда проведет матчи с каталонцами в третьем и четвертом турах группового этапа.