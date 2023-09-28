ФОТО. Помощник Реброва навестил Довбика и Цыганкова в Жироне
Альберто Босх сделал общее фото с игроками сборной Украины
Альберто Босх, один из помощников главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, навестил в «Жироне» украинских легионеров Артема Довбика и Виктора Цыганкова.
36-летний испанский специалист выложил общее фото с футболистами в инстаграм.
Отметим, что Босх в тренерском штабе Сергея Реброва отвечает за сбор информации об игроках сборной и ее соперниках, анализ матчей сборной и матчей других команд.
Довбик стал игроком каталонцев перед началом этого сезона, уже сыграл за новый клуб 7 матчей в чемпионате, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
Цыганков играет в «Жироне» с января 2023 года. В текущем сезоне забил 1 гол и отдал одну результативную передачу в семи матчах Ла Лиги.
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