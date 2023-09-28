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Испания
28 сентября 2023, 15:52 | Обновлено 28 сентября 2023, 15:54
1336
0

ФОТО. Помощник Реброва навестил Довбика и Цыганкова в Жироне

Альберто Босх сделал общее фото с игроками сборной Украины

28 сентября 2023, 15:52 | Обновлено 28 сентября 2023, 15:54
1336
0
ФОТО. Помощник Реброва навестил Довбика и Цыганкова в Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Альберто Босх, один из помощников главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, навестил в «Жироне» украинских легионеров Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

36-летний испанский специалист выложил общее фото с футболистами в инстаграм.

Отметим, что Босх в тренерском штабе Сергея Реброва отвечает за сбор информации об игроках сборной и ее соперниках, анализ матчей сборной и матчей других команд.

Довбик стал игроком каталонцев перед началом этого сезона, уже сыграл за новый клуб 7 матчей в чемпионате, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Цыганков играет в «Жироне» с января 2023 года. В текущем сезоне забил 1 гол и отдал одну результативную передачу в семи матчах Ла Лиги.

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Альберто Босх Сергей Ребров Жирона Артем Довбик Виктор Цыганков
Источник Instagram
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