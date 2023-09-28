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  4. ТАЛЛЕС: «Руху будет очень непросто, но мы дадим бой»
Украина. Премьер лига
28 сентября 2023, 15:34 |
328
0

ТАЛЛЕС: «Руху будет очень непросто, но мы дадим бой»

Нападающий «Руха» поделился ожиданиями от игры с «Кривбассом»

28 сентября 2023, 15:34 |
328
0
ТАЛЛЕС: «Руху будет очень непросто, но мы дадим бой»
ФК Рух. Таллес

Бразильский нападающий «Руха» Таллес поделился ожиданиями от игры 9-го тура чемпионата Украины с «Кривбассом»:

«Мы знаем, что «Кривбасс» – это очень хорошая команда, которая находится на вершине турнирной таблицы. С начала сезона наш соперник стабильно набирает очки и при этом демонстрирует качественный футбол. Мы очень сконцентрированы на тренировочном процессе. В то же время в самом матче против «Кривбасса» нам нужно бороться за каждый мяч и доигрывать каждый момент до конца, чтобы одержать победу. «Руху» будет очень непросто, но команда настроена дать бой нашему сопернику».

Матч «Кривбасс» – «Рух» состоится 1-го октября в 15:00 по киевскому времени.

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Таллес Бренер Рух Львов Кривбасс - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Рух Львов
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