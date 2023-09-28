Денис КУЗЫК: «Просто Черноморцу больше повезло»
Защитник «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Черноморца»
Защитник «Кривбасса» Денис Кузык прокомментировал поражение от «Черноморца» (1:2), которое оставило криворожский клуб за бортом Кубка Украины сезона 2023/24.
– Денис, сегодня был твой первый выход в старте команды. Как прокомментируешь матч?
– В принципе была равная игра. Просто «Черноморцу» больше повезло, фарт был на их стороне. Второй тайм был такой, как и первый. Соперник создал столько, сколько и мы, но в концовке фортуна им улыбнулась: они забили на последних минутах.
– Какое настроение сейчас в коллективе?
– Ни в коем случае не опускаем рук. «Кривбасс» будет двигаться только вперед. Уже через три дня у нас игра против «Руха» в чемпионате. Поэтому об этом матче уже забыли, теперь настраиваемся на «Рух».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский нападающий забил свой 3-й гол за испанский клуб
Встреча завершилась победой «Арсенала»