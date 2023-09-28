Денис КУЗЫК: «Просто Черноморцу больше повезло»

Защитник «Кривбасса» Денис Кузык прокомментировал поражение от «Черноморца» (1:2), которое оставило криворожский клуб за бортом Кубка Украины сезона 2023/24.

– Денис, сегодня был твой первый выход в старте команды. Как прокомментируешь матч?

– В принципе была равная игра. Просто «Черноморцу» больше повезло, фарт был на их стороне. Второй тайм был такой, как и первый. Соперник создал столько, сколько и мы, но в концовке фортуна им улыбнулась: они забили на последних минутах.

– Какое настроение сейчас в коллективе?

– Ни в коем случае не опускаем рук. «Кривбасс» будет двигаться только вперед. Уже через три дня у нас игра против «Руха» в чемпионате. Поэтому об этом матче уже забыли, теперь настраиваемся на «Рух».