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Кубок Украины
28 сентября 2023, 15:25 | Обновлено 28 сентября 2023, 15:26
222
0

Денис КУЗЫК: «Просто Черноморцу больше повезло»

Защитник «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Черноморца»

28 сентября 2023, 15:25 | Обновлено 28 сентября 2023, 15:26
222
0
Денис КУЗЫК: «Просто Черноморцу больше повезло»
ФК Кривбасс. Денис Кузык

Защитник «Кривбасса» Денис Кузык прокомментировал поражение от «Черноморца» (1:2), которое оставило криворожский клуб за бортом Кубка Украины сезона 2023/24.

– Денис, сегодня был твой первый выход в старте команды. Как прокомментируешь матч?

– В принципе была равная игра. Просто «Черноморцу» больше повезло, фарт был на их стороне. Второй тайм был такой, как и первый. Соперник создал столько, сколько и мы, но в концовке фортуна им улыбнулась: они забили на последних минутах.

– Какое настроение сейчас в коллективе?

– Ни в коем случае не опускаем рук. «Кривбасс» будет двигаться только вперед. Уже через три дня у нас игра против «Руха» в чемпионате. Поэтому об этом матче уже забыли, теперь настраиваемся на «Рух».

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Кубок Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Черноморец - Кривбасс Денис Кузык
Источник ФК Кривбасс
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