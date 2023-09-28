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Англия
28 сентября 2023, 15:28 | Обновлено 28 сентября 2023, 15:46
892
1

«Это переломный момент». Почеттино очень доволен игрой Челси

Выиграли в Кубке лиги

28 сентября 2023, 15:28 | Обновлено 28 сентября 2023, 15:46
892
1
«Это переломный момент». Почеттино очень доволен игрой Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» обыграл «Брайтон» в матче Кубке английской лиги, а тренер Синих Маурисио Почеттино уверен, что после ряда не лучших результатов в АПЛ команда найдет свою игру.

«Это должен быть переломный момент. Должен им стать. Мы показали много позитивных моментов. Я видел, как игроки отдают все силы. Если мы оценим всех футболистов вместе, то, думаю, мы на хорошем уровне».

«Дебют в основе Палмера? Коул был ключевым игроком на поле. Можно было убедиться, насколько это хороший исполнитель», – сказал Почеттино.

В следующем матче команда сыграет против «Фулхэма».

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Челси Маурисио Почеттино
Источник BBC
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Перець
До переломного моменту ще дуже довго , просто фарт з Брайтоном
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