«Это переломный момент». Почеттино очень доволен игрой Челси
Выиграли в Кубке лиги
«Челси» обыграл «Брайтон» в матче Кубке английской лиги, а тренер Синих Маурисио Почеттино уверен, что после ряда не лучших результатов в АПЛ команда найдет свою игру.
«Это должен быть переломный момент. Должен им стать. Мы показали много позитивных моментов. Я видел, как игроки отдают все силы. Если мы оценим всех футболистов вместе, то, думаю, мы на хорошем уровне».
«Дебют в основе Палмера? Коул был ключевым игроком на поле. Можно было убедиться, насколько это хороший исполнитель», – сказал Почеттино.
В следующем матче команда сыграет против «Фулхэма».
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