Артем КИЧАК: «Против Динамо тяжелее всего было в последние 15 минут»
В поединке 1/8 финала Кубка Украины по футболу «Оболонь» довольно неожиданно победила «Динамо»
В разговоре с корреспондентом Sport.ua капитан «пивоваров» Артем Кичак рассказал, что помогло взять верх над грандом украинского футбола:
– По первому тайму создавалось впечатление, что повторяется история недавнего противостояния «Оболони» и «Динамо» в матче УПЛ, когда мы также не реализовали немало выгодных моментов. К счастью, в начале второго тайма «Оболонь» свой гол таки забила.
Значит, прислушались в перерыве к установкам главного тренера Валерия Иващенко и прицел был исправлен.
– После пропущенного гола динамовцы активизировались и диктовали условия. Когда было тяжелее всего?
– Пожалуй, в последние 15 минут, когда соперник прибавил в скорости. Но мы благодаря хорошей организации игры выстояли и помогли «Оболони» впервые пробиться в четвертьфинал.
– Ты в свое время долгое время защищал цвета «Динамо». Для тебя вчерашний матч был каким-то особенным?
– Да нет, разве что на кону был пропуск в четвертьфинал. Поскольку в последних матчах в УПЛ в воротах стоял Александр Рыбка, то вчера мне хотелось оправдать доверие руководителя. В нескольких эпизодах я сыграл надежно, значит с задачей – справился.
– Тогда уточни, кто в «Оболони» определяет кому в старте защищать ворота?
– Это прерогатива тренерского штаба. Сначала в чемпионате чаще играл Назарий Федоривский, потом – Александр Рыбка, а в кубковом турнире – я. Вот эта конкуренция также способствует тому, чтобы голкиперы держали себя в тонусе.
– Чем можно объяснить, что в «Оболони» часто меняются капитаны команды?
– У нас официальный капитан – Олег Слободян, но когда он по каким-то причинам отсутствует, то решение кому выводить команду на футбольное поле принимает главный тренер. В последних матчах чемпионата капитаном был Рыбка, а вчера – я.
– Кого бы ты хотел видеть в соперниках в четвертьфинале Кубка Украины?
– Если откровенно, то мне все равно. Главное, чтобы я защищал ворота и сохранил их «сухими».
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