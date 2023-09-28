Артем КИЧАК: «Против Динамо тяжелее всего было в последние 15 минут»

В разговоре с корреспондентом Sport.ua капитан «пивоваров» Артем Кичак рассказал, что помогло взять верх над грандом украинского футбола:

– По первому тайму создавалось впечатление, что повторяется история недавнего противостояния «Оболони» и «Динамо» в матче УПЛ, когда мы также не реализовали немало выгодных моментов. К счастью, в начале второго тайма «Оболонь» свой гол таки забила.

Значит, прислушались в перерыве к установкам главного тренера Валерия Иващенко и прицел был исправлен.

– После пропущенного гола динамовцы активизировались и диктовали условия. Когда было тяжелее всего?

– Пожалуй, в последние 15 минут, когда соперник прибавил в скорости. Но мы благодаря хорошей организации игры выстояли и помогли «Оболони» впервые пробиться в четвертьфинал.

– Ты в свое время долгое время защищал цвета «Динамо». Для тебя вчерашний матч был каким-то особенным?

– Да нет, разве что на кону был пропуск в четвертьфинал. Поскольку в последних матчах в УПЛ в воротах стоял Александр Рыбка, то вчера мне хотелось оправдать доверие руководителя. В нескольких эпизодах я сыграл надежно, значит с задачей – справился.

– Тогда уточни, кто в «Оболони» определяет кому в старте защищать ворота?

– Это прерогатива тренерского штаба. Сначала в чемпионате чаще играл Назарий Федоривский, потом – Александр Рыбка, а в кубковом турнире – я. Вот эта конкуренция также способствует тому, чтобы голкиперы держали себя в тонусе.

– Чем можно объяснить, что в «Оболони» часто меняются капитаны команды?

– У нас официальный капитан – Олег Слободян, но когда он по каким-то причинам отсутствует, то решение кому выводить команду на футбольное поле принимает главный тренер. В последних матчах чемпионата капитаном был Рыбка, а вчера – я.

– Кого бы ты хотел видеть в соперниках в четвертьфинале Кубка Украины?

– Если откровенно, то мне все равно. Главное, чтобы я защищал ворота и сохранил их «сухими».