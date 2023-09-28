Саудовские клубы лидируют в гонке за Виктором Осимхеном

Если нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен захочет покинуть итальянскую команду, то клубы Саудовской Аравии будут лидерами в гонке за его подписью, сообщает британское издание Daily Mail.

24-летним форвардом также интересуются мадридский «Реал» и лондонский «Челси», но синие вряд ли смогут позволить себе зарплату Виктора.

Ранее у Виктора Осимхена был небольшой конфликт с тренером «Наполи» Руди Гарсией из-за замены, а затем вообще хотел подать в суд на клуб за оскорбительное видео в сети TikTok. Именно эти факторы могут помочь клубам Аравии переманить к себе лучшего бомбардира в прошлом сезоне Серии А (26 голов в 32 матчах).