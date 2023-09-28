Барселоне выдвинуты обвинения в суде. Клуб могут исключить из ЛЧ

Испанский судья Хоакин Агирре обвинил «Барселону» во взяточничестве, сообщает местное издание El Debate.

Речь идет о деле Хосе Марии Энрикеса Негрейры, бывшего вице-президента судейского комитета испанского футбола. Как сообщалось ранее, «Барселона» производила судейскому комитету в период работы Негрейры выплаты в размере 7.5 миллионов евро. Клуб опровергает все обвинения в коррупции и настаивает, что они платили деньги только за консультации. Хосе Мария Негрейра также отрицает, что помогал каталонской команде решать судейские вопросы.

«Барселона» уже испытывает проблемы из-за этого дела. Инвесторы клуба запросили отчет о рисках в титульный фонд, чтобы быть уверенными, что их деньги не пострадают. УЕФА уже начал собственное расследование по этому делу. Пока клуб продолжит играть в Лиге чемпионов, но в любой момент каталонцев может ожидать дисквалификация.