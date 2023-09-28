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WTA
28 сентября 2023, 11:33 | Обновлено 28 сентября 2023, 12:16
356
1

Киченок и Като вышли в полуфинал турнира WTA в Японии

Надежда Киченок и Мию Като обыграли Веронику Кудерметову и Анастасию Павлюченкову

28 сентября 2023, 11:33 | Обновлено 28 сентября 2023, 12:16
356
1
Киченок и Като вышли в полуфинал турнира WTA в Японии
WTA. Надежда Киченок

Третья ракетка Украины Надежда Киченок и японская теннисистка Мию Като вышли в полуфинал турнира WTA 500 в японском Токио.

В четвертьфинальном матче Киченок и Като в трех сетах обыграли Веронику Кудерметову и Анастасию Павлюченкову. При этом украинско-японская пара всухую проиграла первый сет.

В полуфинале Надежда Киченок и Мию Като сыграют против победительниц матча японских теннисисток Эри Ходзуми и Макото Ниномии против мексиканки Фернанды Контрерас и греческой теннисистки Деспины Папамихаил.

WTA 500, Токио, Япония, хард, пары, четвертьфинал

Надежда Киченок (Украина)/Мию Като (Япония) – Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова – 0:6, 6:4, 10:6.

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Надежда Киченок Мию Като WTA Токио
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
після бублика так закамбечити, так тримати, обіграли той противний кацапський тандем, ненавиджу обох шаболд тих!
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