Киченок и Като вышли в полуфинал турнира WTA в Японии

Третья ракетка Украины Надежда Киченок и японская теннисистка Мию Като вышли в полуфинал турнира WTA 500 в японском Токио.

В четвертьфинальном матче Киченок и Като в трех сетах обыграли Веронику Кудерметову и Анастасию Павлюченкову. При этом украинско-японская пара всухую проиграла первый сет.

В полуфинале Надежда Киченок и Мию Като сыграют против победительниц матча японских теннисисток Эри Ходзуми и Макото Ниномии против мексиканки Фернанды Контрерас и греческой теннисистки Деспины Папамихаил.

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Надежда Киченок (Украина)/Мию Като (Япония) – Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова – 0:6, 6:4, 10:6.