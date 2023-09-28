Киченок и Като вышли в полуфинал турнира WTA в Японии
Надежда Киченок и Мию Като обыграли Веронику Кудерметову и Анастасию Павлюченкову
Третья ракетка Украины Надежда Киченок и японская теннисистка Мию Като вышли в полуфинал турнира WTA 500 в японском Токио.
В четвертьфинальном матче Киченок и Като в трех сетах обыграли Веронику Кудерметову и Анастасию Павлюченкову. При этом украинско-японская пара всухую проиграла первый сет.
В полуфинале Надежда Киченок и Мию Като сыграют против победительниц матча японских теннисисток Эри Ходзуми и Макото Ниномии против мексиканки Фернанды Контрерас и греческой теннисистки Деспины Папамихаил.
WTA 500, Токио, Япония, хард, пары, четвертьфинал
Надежда Киченок (Украина)/Мию Като (Япония) – Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова – 0:6, 6:4, 10:6.
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