После первой победы в сезоне Локомотив расстался с тремя футболистами

Как стало известно Sport.ua, после победного матча с «Вастом» (2:1) столичный «Локомотив» разорвал контракты с тремя футболистами. Клуб покинули 19-летний полузащитник Егор Кочетков, его коллега по амплуа 20-летний Роман Руденко и 33-летний нападающий Виктор Сахнюк, в свое время поигравший даже за молодежную сборную Украины.

Кстати, именно Сахнюк стал автором победного гола железнодорожников в матче с командой из Николаева в 9-м туре Второй лиги. Со второй попытки он реализовал пенальти в компенсированное время.

Напомним, на этой неделе в «Локомотиве» сменился главный тренер. Руслан Уманец покинул клуб и продолжит работу в тренерском штабе перволигового «Кремня», а столичную команду принял бывший тренер киевского «Арсенала», «Волыни» и «Ворсклы» Вадим Лазоренко.

Уже после его прихода к занятиям с первой командой «Локо» присоединились трое воспитанников клубной академии, отобранные тренерским штабом – 19-летние Илья Ищук и Иван Мруга, а также вернувшийся из Германии 17-летний Никита Васильев.

Набрав 4 очка, «Локомотив» занимает 13-е место во Второй лиге. В 10-м туре чемпионата киевляне 30 сентября сыграют в Виннице с местной «Нивой».