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Украина. Вторая лига
28 сентября 2023, 11:14 | Обновлено 28 сентября 2023, 12:17
426
0

После первой победы в сезоне Локомотив расстался с тремя футболистами

В частности, киевский клуб покинул автор победного гола и самый опытный игрок команды Виктор Сахнюк

28 сентября 2023, 11:14 | Обновлено 28 сентября 2023, 12:17
426
0
После первой победы в сезоне Локомотив расстался с тремя футболистами
ФК Локомотив. Виктор Сахнюк

Как стало известно Sport.ua, после победного матча с «Вастом» (2:1) столичный «Локомотив» разорвал контракты с тремя футболистами. Клуб покинули 19-летний полузащитник Егор Кочетков, его коллега по амплуа 20-летний Роман Руденко и 33-летний нападающий Виктор Сахнюк, в свое время поигравший даже за молодежную сборную Украины.

Кстати, именно Сахнюк стал автором победного гола железнодорожников в матче с командой из Николаева в 9-м туре Второй лиги. Со второй попытки он реализовал пенальти в компенсированное время.

Напомним, на этой неделе в «Локомотиве» сменился главный тренер. Руслан Уманец покинул клуб и продолжит работу в тренерском штабе перволигового «Кремня», а столичную команду принял бывший тренер киевского «Арсенала», «Волыни» и «Ворсклы» Вадим Лазоренко.

Уже после его прихода к занятиям с первой командой «Локо» присоединились трое воспитанников клубной академии, отобранные тренерским штабом – 19-летние Илья Ищук и Иван Мруга, а также вернувшийся из Германии 17-летний Никита Васильев.

Набрав 4 очка, «Локомотив» занимает 13-е место во Второй лиге. В 10-м туре чемпионата киевляне 30 сентября сыграют в Виннице с местной «Нивой».

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Локомотив Киев расторжение контракта Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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