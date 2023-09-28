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Испания
28 сентября 2023, 12:05 | Обновлено 28 сентября 2023, 12:51
375
0

Реал близок к продлению контракта с полузащитником

Эдуардо Камавинга скоро получит большую зарплату

28 сентября 2023, 12:05 | Обновлено 28 сентября 2023, 12:51
375
0
Реал близок к продлению контракта с полузащитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга близок к продлению контракта с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Источник отмечает, что по новому соглашению зарплата 20-летнего игрока увеличится, как и сумма отступных. «Реал» и Камавинга очень хотят продолжать сотрудничество, поэтому подписание нового контракта – всего лишь вопрос времени. Сейчас уточняются последние детали.

В этом сезоне Эдуардо Камавинга сыграл во всех 8 поединках «Реала» (6 раз вышел в стартовом составе). Результативными действиями за «сливочных» в этой кампании он отличиться пока не сумел, но в составе сборной Франции в товарищеском матче против Германии Камавинга отдал голевую передачу.

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Эдуардо Камавинга Реал Мадрид продление контракта Фабрицио Романо Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Фабрицио Романо
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