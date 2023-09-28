Вячеслав РЯБОВ: «Теперь Кривбасс сконцентрируется на чемпионате»

Защитник «Кривбасса» Вячеслав Рябов поделился мыслями после поражения от «Черноморца» (2:1) в матче за выход в четвертьфинал Кубка Украины.

– Вячеслав, прокомментируй игру. Какой она выдалась?

– Пропустили два досадных мяча: после рикошета, со стандарта. Видимо, сегодня они были сильнее, свежее нас. Будем работать дальше, разбирать ошибки. Да, вылетели из Кубка Украины, к сожалению. Теперь сконцентрируемся на чемпионате, будем готовиться к «Руху» и следующим матчам.

– «Кривбасс» мог рассчитывать и на лучший результат, если бы реализовал свои моменты, согласен?

– Да, у нас были неплохие шансы, когда хорошо выходили из обороны в атаку. Настраивались на матч по максимуму, ведь хотели пройти дальше. Только в концовке при счете 1:1 Кузык хорошо отдавал вразрез на Дебелко, но Рома немного не ожидал передачу: не успел постелиться в подкате. Затем Кузык пробивал издали, но не попал немного в девятку.

Мы могли тогда забить и вырвать победу. Но это футбол, уже в следующем моменте мы заработали стандарт у своих ворот и «Черноморец» забил печальный для нас мяч. Желаю успеха «Черноморцу» в дальнейшем. Верю в «Кривбасс». Впереди тяжелые матчи, надо готовиться. Уверен, у нас все будет хорошо.