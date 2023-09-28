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  4. Виктор ЦЫГАНКОВ: «Шаг за шагом делаем наших болельщиков более счастливыми»
Испания
28 сентября 2023, 10:40 |
789
1

Виктор ЦЫГАНКОВ: «Шаг за шагом делаем наших болельщиков более счастливыми»

Вингер «Жироны» прокомментировал победу над «Вильярреалом»

28 сентября 2023, 10:40 |
789
1
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Шаг за шагом делаем наших болельщиков более счастливыми»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков прокомментировал волевую победу над «Вильярреалом» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата Испании:

«Шаг за шагом стараемся делать наших болельщиков более счастливыми. Давайте продолжать».

В этом сезоне Ла Лиги на счету Виктора Цыганкова 7 сыгранных матчей, в которых он отличился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

Победа в матче с «желтой субмариной» позволила «Жироне» возглавить турнирную таблицу Ла Лиги. После 7 туров чемпионата в активе команды Довбика и Цыганкова 19 очков.

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Виктор Цыганков Жирона Вильярреал - Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Instagram
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Осталось научить их выговаривать Цыганов, вместо Сіганков 
 .Они же  Дзірона.
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