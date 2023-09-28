Виктор ЦЫГАНКОВ: «Шаг за шагом делаем наших болельщиков более счастливыми»

Вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков прокомментировал волевую победу над «Вильярреалом» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата Испании:

«Шаг за шагом стараемся делать наших болельщиков более счастливыми. Давайте продолжать».

В этом сезоне Ла Лиги на счету Виктора Цыганкова 7 сыгранных матчей, в которых он отличился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

Победа в матче с «желтой субмариной» позволила «Жироне» возглавить турнирную таблицу Ла Лиги. После 7 туров чемпионата в активе команды Довбика и Цыганкова 19 очков.