Виктор ЦЫГАНКОВ: «Шаг за шагом делаем наших болельщиков более счастливыми»
Вингер «Жироны» прокомментировал победу над «Вильярреалом»
Вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков прокомментировал волевую победу над «Вильярреалом» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата Испании:
«Шаг за шагом стараемся делать наших болельщиков более счастливыми. Давайте продолжать».
В этом сезоне Ла Лиги на счету Виктора Цыганкова 7 сыгранных матчей, в которых он отличился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
Победа в матче с «желтой субмариной» позволила «Жироне» возглавить турнирную таблицу Ла Лиги. После 7 туров чемпионата в активе команды Довбика и Цыганкова 19 очков.
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