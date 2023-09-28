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28 сентября 2023, 10:21 | Обновлено 28 сентября 2023, 12:20
953
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мое будущее в футболе»

Бывший нападающий сборной Украины рассказал о своих планах

28 сентября 2023, 10:21 | Обновлено 28 сентября 2023, 12:20
953
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мое будущее в футболе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко и Гарет Бэйл

Бывший нападающий и тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал о своих планах, а также прокомментировал организацию Кубка Райдера:

«Я остаюсь в футболе, потому что здесь мое будущее.

Поле Марко Симоне подготовлено очень хорошо, с чем я всех поздравляю: это будет замечательный Кубок Райдера. Я рад, что Италия подготовила для нас такое хорошее событие. Но, к сожалению, мне не удастся посмотреть его вживую, ведь мне нужно домой, меня ждут дети.

Сильнее ли я в гольфе, чем Гарет Бэйл? Мы одинаковые».

Ранее Владимир Зеленский назначил Андрея Шевченко своим внештатным советником.

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Андрей Шевченко Гарет Бэйл
Источник Tuttomercatoweb
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