ЭДМАР: «Всегда хочется усилений в команду»

Исполняющий обязанности главного тренера харьковского «Металлиста 1925» Эдмар прокомментировал кубковое поражение против полтавской «Ворсклы» (0:3).

– До начала матча, я говорил: «Наша задача побеждать в каждой игре». Сегодня дали возможность сыграть игрокам, которые имели меньше игровой практики. Был достаточно экспериментальный состав... Это поражение дало нам определенную информацию. Могу только поздравить «Ворсклу» с выходом в следующий этап.

– Выпуская резервный состав, вы рассчитывали, что и соперник сыграет не основой?

– Нет, хотя и знали, что им в субботу играть против «Шахтера», мы не знали какой будет у них состав и какие задачи стоят перед командой. Я уже говорил, что я рассчитываю на всех игроков, которые есть у нас, каждый из них важен. Сегодня мы получили информацию, которую будем иметь в виду в будущем.

– Несмотря на то, какой состав играл, почему команда так мало двигалась?

– Скорее всего, это из-за отсутствия игровой практики. Поэтому вам так казалось на поле.

– Эта игра дала вам понимание, какие позиции нуждаются в усилении?

– Конечно, всегда хочется усиления. Когда есть конкуренция в команде, она стимулирует улучшение игры. Для тренерского штаба эта игра была очень информативной. Будем исправлять ошибки и работать дальше.