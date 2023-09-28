Денис БОЙКО: «Хочу поблагодарить нашего тренера вратарей»

Вратарь житомирского «Полесья» Денис Бойко поделился мыслями после победы над «Днепром-1» в Кубке Украины.

«Это был очень трудный матч. Хочу, прежде всего, поздравить нашу команду, тренерский штаб и самое главное нашего президента, потому что для него это был принципиальный матч. И я считаю, что мы сделали то, чего он хотел от нас. Поэтому поздравляю всю команду и нашего президента. Тяжелый матч – 120 минут, серия пенальти, но мы готовились. У нас была своя тактика на игру, и мы поддерживались, поэтому, я считаю, мы сегодня очень хорошо сыграли. Мы потратили очень много усилий, но тем вкуснее победа. Мы готовились и, опять же, хочу поблагодарить нашего тренера вратарей, который подготовил все для того, чтобы я отразил этот пенальти. Поэтому это, прежде всего, его заслуга, а потом уже мои какие-то спортивные навыки», – сказал Бойко.

Напомним, что в основное время «Полесье» и «Днепр-1» сыграли вничью 1:1, а в серии пенальти житомирский клуб победил со счетом 5:4.