Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Денис БОЙКО: «Хочу поблагодарить нашего тренера вратарей»
Кубок Украины
28 сентября 2023, 08:32 | Обновлено 28 сентября 2023, 08:33
492
0

Денис БОЙКО: «Хочу поблагодарить нашего тренера вратарей»

Вратарь «Полесья» – о матче против «Днепра-1»

28 сентября 2023, 08:32 | Обновлено 28 сентября 2023, 08:33
492
0
Денис БОЙКО: «Хочу поблагодарить нашего тренера вратарей»
ФК Полісся. Денис Бойко

Вратарь житомирского «Полесья» Денис Бойко поделился мыслями после победы над «Днепром-1» в Кубке Украины.

«Это был очень трудный матч. Хочу, прежде всего, поздравить нашу команду, тренерский штаб и самое главное нашего президента, потому что для него это был принципиальный матч. И я считаю, что мы сделали то, чего он хотел от нас. Поэтому поздравляю всю команду и нашего президента. Тяжелый матч – 120 минут, серия пенальти, но мы готовились. У нас была своя тактика на игру, и мы поддерживались, поэтому, я считаю, мы сегодня очень хорошо сыграли. Мы потратили очень много усилий, но тем вкуснее победа. Мы готовились и, опять же, хочу поблагодарить нашего тренера вратарей, который подготовил все для того, чтобы я отразил этот пенальти. Поэтому это, прежде всего, его заслуга, а потом уже мои какие-то спортивные навыки», – сказал Бойко.

Напомним, что в основное время «Полесье» и «Днепр-1» сыграли вничью 1:1, а в серии пенальти житомирский клуб победил со счетом 5:4.

По теме:
Александр СЛОБОДЯН: «Победа над Динамо скоро забудется, будем идти дальше»
Богдан КУШНИРЕНКО: «Новый главный тренер еще не успел что-либо изменить»
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Доволен тем, как играли против серебряного призера УПЛ»
Кубок Украины по футболу пресс-конференция Полесье Житомир Днепр-1 Денис Бойко
Источник ФК Полесье
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены 7 из 8 четвертьфиналистов. Итоги игрового дня Кубка Украины
Футбол | 28 сентября 2023, 06:25 0
Определены 7 из 8 четвертьфиналистов. Итоги игрового дня Кубка Украины
Определены 7 из 8 четвертьфиналистов. Итоги игрового дня Кубка Украины

Перенесенный матч между клубами ФСК Мариуполь и Заря состоится 12 октября

«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
Футбол | 28 сентября 2023, 07:00 4
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора

«Жирона» обыграла «Вильярреал» со счетом 2:1 в 7-м туре Ла Лиги

БЕССМЕРТНЫЙ: «Виктория заслужила победу над Минаем»
Футбол | 28.09.2023, 00:50
БЕССМЕРТНЫЙ: «Виктория заслужила победу над Минаем»
БЕССМЕРТНЫЙ: «Виктория заслужила победу над Минаем»
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
Биатлон | 27.09.2023, 14:20
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
Топ-100 тренеров по версии FourFourTwo: Лобановский – 10-й, Луческу – 87-й
Футбол | 27.09.2023, 09:49
Топ-100 тренеров по версии FourFourTwo: Лобановский – 10-й, Луческу – 87-й
Топ-100 тренеров по версии FourFourTwo: Лобановский – 10-й, Луческу – 87-й
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
26.09.2023, 09:10 27
Футбол
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
26.09.2023, 14:15 72
Футбол
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
27.09.2023, 17:51 7
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик снова забил за Жирону
ВИДЕО. Артем Довбик снова забил за Жирону
27.09.2023, 21:30 27
Футбол
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
27.09.2023, 06:59 4
Футбол
ФОТО. Боец, который потряс Усика, помогает готовиться Фьюри к бою с Нганну
ФОТО. Боец, который потряс Усика, помогает готовиться Фьюри к бою с Нганну
26.09.2023, 09:48 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем