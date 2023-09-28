Кубок Германии. РБ Лейпциг одолел Веен. Видео голов и обзор матча

Состоялся поединок 1/32 финала Кубка Германии по футболу. В нем РБ «Лейпциг» на выезде одолел «Веен» из Висбадена, являющегося представителем третьей лиги.

«Быки» вели в счете 0:2, тогда пропустили гол, снова довели разрыв до комфортных 1:3 и позволили себе еще раз пропустить.

Кубок Германии. Первый круг.

Веен - РБ Лейпциг - 2:3

Голы: Пртаин, 41, 73 – Форсберг, 7, Шешко, 18, 70.