Кубок Германии28 сентября 2023, 02:25 | Обновлено 28 сентября 2023, 02:30
25
0
Кубок Германии. РБ Лейпциг одолел Веен. Видео голов и обзор матча
«Быки» вышли в 1/16 финала
28 сентября 2023, 02:25 | Обновлено 28 сентября 2023, 02:30
25
0
Состоялся поединок 1/32 финала Кубка Германии по футболу. В нем РБ «Лейпциг» на выезде одолел «Веен» из Висбадена, являющегося представителем третьей лиги.
«Быки» вели в счете 0:2, тогда пропустили гол, снова довели разрыв до комфортных 1:3 и позволили себе еще раз пропустить.
Кубок Германии. Первый круг.
Веен - РБ Лейпциг - 2:3
Голы: Пртаин, 41, 73 – Форсберг, 7, Шешко, 18, 70.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 сентября 2023, 20:06 3
Подопечные Романа Григорчука вырвали победу в компенсированное время
Футбол | 27 сентября 2023, 21:59 24
Виктор Цыганков поучаствовал в ключевой атаке, сделав предголевой пас
Футбол | 27.09.2023, 21:30
Футбол | 28.09.2023, 01:30
Футбол | 27.09.2023, 06:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.09.2023, 15:06 13
27.09.2023, 14:20
26.09.2023, 07:20 1
26.09.2023, 09:48 4
27.09.2023, 17:51 7
27.09.2023, 19:02 185
26.09.2023, 11:45 1
26.09.2023, 17:27 5