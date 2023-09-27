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  4. Киченок/Като – Кудерметова/Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
27 сентября 2023, 23:23 |
127
0

Киченок/Като – Кудерметова/Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матч 1/4 финала парного разряда в Токио

27 сентября 2023, 23:23 |
127
0
Киченок/Като – Кудерметова/Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

28 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Токио в парном разряде.

В 1/4 финала украинка в дуэте с Мию Като из Японии сразится против тендема Вероника Кудерметова / Анастасия Павлюченкова. Встреча начнется 2-м запуском после матча Александрова / Калинская – Мелихар / Перес. Ориентировочное время начала матча – 08:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы встречи Эри Ходзуми / Макото Ниномия – Фернанда Контрерас Гомес / Деспина Папамихаил.

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Надежда Киченок WTA Токио смотреть онлайн Мию Като Анастасия Павлюченкова Вероника Кудерметова
Источник Sport.ua
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