Киченок/Като – Кудерметова/Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Токио в парном разряде.

В 1/4 финала украинка в дуэте с Мию Като из Японии сразится против тендема Вероника Кудерметова / Анастасия Павлюченкова. Встреча начнется 2-м запуском после матча Александрова / Калинская – Мелихар / Перес. Ориентировочное время начала матча – 08:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы встречи Эри Ходзуми / Макото Ниномия – Фернанда Контрерас Гомес / Деспина Папамихаил.

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