Ангелина Калинина – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Токио
28 сентября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Токио.
Во втором раунде соперницей украинки станет пятая сеяная француженка Каролин Гарсия (№10 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Касаткина – Папамихаил. Ориентировочное время начала поединка – 08:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Мисаки Дои (№331 WTA) или Марии Саккари (№6 WTA).
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