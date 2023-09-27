Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ангелина Калинина – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
27 сентября 2023, 23:03 |
431
0

Ангелина Калинина – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Токио

27 сентября 2023, 23:03 |
431
0
Ангелина Калинина – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

28 сентября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Токио.

Во втором раунде соперницей украинки станет пятая сеяная француженка Каролин Гарсия (№10 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Касаткина – Папамихаил. Ориентировочное время начала поединка – 08:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Мисаки Дои (№331 WTA) или Марии Саккари (№6 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Киченок/Като – Кудерметова/Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Свентек выиграла первый матч после потери статуса первой ракетки мира
Надежда Киченок успешно стартовала в паре на турнире WTA 500 в Токио
WTA Токио Ангелина Калинина Каролин Гарсия смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тепер их 6. Швеция поддержала бойкот против россии
Футбол | 27 сентября 2023, 19:17 9
Тепер их 6. Швеция поддержала бойкот против россии
Тепер их 6. Швеция поддержала бойкот против россии

6 европейских стран не будут играть с юношескими сборными россии

Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
Футбол | 27 сентября 2023, 17:51 7
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1

Командам не хватило основного времени, чтобы определить победителя матча 1/8 финала Кубка Украины

Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 27.09.2023, 19:02
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
Бокс | 27.09.2023, 09:58
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
Байндл проиграла восьмой сеяной на турнире в Китае
Теннис | 27.09.2023, 11:34
Байндл проиграла восьмой сеяной на турнире в Китае
Байндл проиграла восьмой сеяной на турнире в Китае
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Артем Довбик снова забил за Жирону
ВИДЕО. Артем Довбик снова забил за Жирону
27.09.2023, 21:30 27
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»
26.09.2023, 15:06 13
Футбол
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мне противно даже смотреть на Цыганыка»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мне противно даже смотреть на Цыганыка»
26.09.2023, 17:27 5
Футбол
У тренера сборной Украины по хоккею обнаружили российский паспорт
У тренера сборной Украины по хоккею обнаружили российский паспорт
26.09.2023, 16:49 3
Хоккей
ФОТО. Боец, который потряс Усика, помогает готовиться Фьюри к бою с Нганну
ФОТО. Боец, который потряс Усика, помогает готовиться Фьюри к бою с Нганну
26.09.2023, 09:48 4
Бокс
Милевский в больнице, Цыганык и Коломойский, Ребров назвал состав сборной
Милевский в больнице, Цыганык и Коломойский, Ребров назвал состав сборной
26.09.2023, 06:13
Другие виды
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
26.09.2023, 14:48 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем