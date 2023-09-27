ВИДЕО. Артем Довбик снова забил за Жирону

Сегодня, 27 сентября, играется матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Жирона» на выезде выясняет отношения с «Вильярреалом».

По состоянию на 70-ю минуту счет в матче 2:1 в пользу гостей, сначала забили хозяева, а затем счет сравнил украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик на 56-й минуте.

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Бразилец Савио ассистировал украинцу, отправившему мяч в ворота головой.

Для Артема Довбика это уже третий гол в семи матчах чемпионата Испании. В случае победы «Жирона» сегодня сможет возглавить турнирную таблицу Ла Лиги.

ГОЛ! 1:1. Довбик, 56 мин