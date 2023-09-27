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Испания
27 сентября 2023, 21:30 | Обновлено 27 сентября 2023, 22:20
9602
26

ВИДЕО. Артем Довбик снова забил за Жирону

Украинский нападающий забил свой 3-й гол за испанский клуб

27 сентября 2023, 21:30 | Обновлено 27 сентября 2023, 22:20
9602
26
ВИДЕО. Артем Довбик снова забил за Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Сегодня, 27 сентября, играется матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Жирона» на выезде выясняет отношения с «Вильярреалом».

По состоянию на 70-ю минуту счет в матче 2:1 в пользу гостей, сначала забили хозяева, а затем счет сравнил украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик на 56-й минуте.

❗️ Смотрите видео гола Довбика в Telegram

Бразилец Савио ассистировал украинцу, отправившему мяч в ворота головой.

Для Артема Довбика это уже третий гол в семи матчах чемпионата Испании. В случае победы «Жирона» сегодня сможет возглавить турнирную таблицу Ла Лиги.

ГОЛ! 1:1. Довбик, 56 мин

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Источник Sport.ua
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Комментарии 26
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Viktor Shuper
телеграм іде до дупи. краще тут відразу щоб було відео. інакше я з принципу йду шукати та дивитись гол на ютубі
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+19
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EL PATRON
ПНХ зі своїм сраним телеграмом і розкруткою гівно-каналуюю
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+17
Болела
Довбик молодчина. Якби ще вколотив там з лівої після рикошетів , після кутового.
Але ж який матч дає Циганков. Я мабуть кращого матчу за Жирону у його виконанні і не бачив.
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+12
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vh
Наші пацани топчики. Вітя дуже дивує інтенсивністю 
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+11
Показать Скрыть 2 ответа
VARioR
Ну сьогодні жиронці мають випити за здоров'я наших хлопців -- вийшли на перше місце Лаліги
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+7
Gargantua
до гола играли плохо, а как пропустили ожили и разорвали субмарину
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Remark
Поки що найкраща новина вечора! 
Я хоч і вболівальник РМ, але в цьому сезоні буду тільки "за" щоб Жирона стала чемпіоном, як колись Лестер в Англії.
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+5
Cruyff
Чувак робить те, для чого його взяли. 
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+2
avk2307
Jugulator, который Xyst cегодня и АК228 большой привет.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Spaceman
Ну і де ж гол Довбика? Дибільство якесь.., причому, як завжди..
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+1
an52
От тільки на відео навпаки гол у ворота Жирони. Це напевно ще один прийомчик, щоби заманити відвідувачів у телеграм ))
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+1
vikkro
https://www.youtube.com/watch?v=6NSuxER3bmE&t=10s   Довбик знову забив 
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+1
Slunkoo
Dovbyk zabiv ale Tsygankov zihrav najlucse vsich naverno po ihri
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+1
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turist86
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+1
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