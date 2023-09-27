Довбик и Цыганков заявлены в старте на матч против Вильярреала
Украинский дуэт выйдет на поле с первых минут
Сегодня, 27 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Жирона» на выезде будет выяснять отношения с «Вильярреалом».
В составе гостей на поле со стартовых минут выйдут украинцы Виктор Цыганков и Артём Довбик. Начало матча запланировано на 20:00 по киевскому времени.
В этом сезоне Цыганков провел шесть матчей, забил один гол и оформил один ассист, Довбик отыграл также в 6 встречах, отличился двумя мячами и дважды ассистировал.
«Жирона» сейчас занимает второе место в чемпионате Испании с 16 очками в активе, и в случае победы возглавит турнирную таблицу Ла Лиги.
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#VillarrealGirona pic.twitter.com/VdLG0Cykhw— Girona FC (@GironaFC) September 27, 2023
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