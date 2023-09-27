Довбик и Цыганков заявлены в старте на матч против Вильярреала

Сегодня, 27 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Жирона» на выезде будет выяснять отношения с «Вильярреалом».

В составе гостей на поле со стартовых минут выйдут украинцы Виктор Цыганков и Артём Довбик. Начало матча запланировано на 20:00 по киевскому времени.



В этом сезоне Цыганков провел шесть матчей, забил один гол и оформил один ассист, Довбик отыграл также в 6 встречах, отличился двумя мячами и дважды ассистировал.

«Жирона» сейчас занимает второе место в чемпионате Испании с 16 очками в активе, и в случае победы возглавит турнирную таблицу Ла Лиги.