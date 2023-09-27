Еще одна европейская страна отказалась от матчей с россией
Дания не поддерживает решение УЕФА
Еще одна европейская страна отказалась играть с российскими сборными. На этот раз решение УЕФА публично не поддержала Дания:
«Ни одна сборная Дании не будет играть против россии, независимо от их возрастной категории. Сейчас существует много позиций относительно этого решения УЕФА, но наша позиция остается такой, как всегда. Мы разберемся с матчем против россии, если его назначат. Мы не можем представить себе, чтобы Дания играла против россиян».
Вчера, 26 сентября, Исполком УЕФА принял решение вернуть в европейские соревнования российские команды, которые состоят из игроков младше 17 лет. Против этого решения уже выступили Англия, Украина, Польша и Латвия.
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