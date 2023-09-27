Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Еще одна европейская страна отказалась от матчей с россией
Молодежные турниры
27 сентября 2023, 18:39 | Обновлено 27 сентября 2023, 19:18
1790
7

Еще одна европейская страна отказалась от матчей с россией

Дания не поддерживает решение УЕФА

27 сентября 2023, 18:39 | Обновлено 27 сентября 2023, 19:18
1790
7
Еще одна европейская страна отказалась от матчей с россией
ДБУ. Якоб Хойер

Еще одна европейская страна отказалась играть с российскими сборными. На этот раз решение УЕФА публично не поддержала Дания:

«Ни одна сборная Дании не будет играть против россии, независимо от их возрастной категории. Сейчас существует много позиций относительно этого решения УЕФА, но наша позиция остается такой, как всегда. Мы разберемся с матчем против россии, если его назначат. Мы не можем представить себе, чтобы Дания играла против россиян».

Вчера, 26 сентября, Исполком УЕФА принял решение вернуть в европейские соревнования российские команды, которые состоят из игроков младше 17 лет. Против этого решения уже выступили Англия, Украина, Польша и Латвия.

По теме:
Тепер их 6. Швеция поддержала бойкот против россии
Плюс 1. Латвия тоже не будет играть с россиянами
Польша не будет играть против российских юношеских команд
УЕФА исполком УЕФА сборная России по футболу U-17 бойкот дисквалификация россии Евро-2024 U-17
Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Шахтер находится в поиске, а Динамо будет чемпионом»
Футбол | 27 сентября 2023, 12:11 9
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Шахтер находится в поиске, а Динамо будет чемпионом»
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Шахтер находится в поиске, а Динамо будет чемпионом»

Эксперт уверен, что киевляне опередят главного конкурента

Полный бойкот. УАФ высказалась по поводу решения УЕФА о допуске рф U-17
Футбол | 26 сентября 2023, 23:59 9
Полный бойкот. УАФ высказалась по поводу решения УЕФА о допуске рф U-17
Полный бойкот. УАФ высказалась по поводу решения УЕФА о допуске рф U-17

В УЕФА решили допустить сборные рф до 17 лет к чемпионату Европы U-17

ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко назначен внештатным советником Президента Украины
Футбол | 26.09.2023, 21:55
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко назначен внештатным советником Президента Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко назначен внештатным советником Президента Украины
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
Бокс | 27.09.2023, 09:58
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
Нагельсманн в сборной Германии: рискованное, но правильное решение
Футбол | 27.09.2023, 17:18
Нагельсманн в сборной Германии: рискованное, но правильное решение
Нагельсманн в сборной Германии: рискованное, но правильное решение
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрей Залищук
ну що ж, пройшла доба, а ми маємо відмову від кацапів офіційно від 7 країн
Ответить
+3
Владимир одесский
Ех, як приємно розуміти, що здоровий глузд перемагає бабло. А кацапії разом з чефірним блазнем прийдеться отсо…ть.
Ответить
+2
Alexx
Никто не будет играть против террористов .В этом нет ни малейших сомнкний .День два страны все откажутся и Чеферин работающий за бабло убийц извинится и скажет ошибся 
Ответить
+2
Alexx
россия в полной жопе .везде и даже здесь ватники с ума сходят 
Ответить
+1
fedd1979
А можна зрозуміти, чому цього немає в більшості інших спортивних асоціацій?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
SandroKing
Не переживайте в УЕФА правильно нагреют шарики и те кто отказался не попадут на рашку.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
27.09.2023, 14:20
Биатлон
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
27.09.2023, 06:59 4
Футбол
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
26.09.2023, 14:48 7
Футбол
Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины
Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины
26.09.2023, 18:55 75
Футбол
Джон Фьюри изменил прогноз на бой Уайлдер – Джошуа: «Он его нокаутирует»
Джон Фьюри изменил прогноз на бой Уайлдер – Джошуа: «Он его нокаутирует»
26.09.2023, 10:59
Бокс
Аль-Наср без Роналду устроил разгром в Кубке. Аль-Хиляль тоже прошел дальше
Аль-Наср без Роналду устроил разгром в Кубке. Аль-Хиляль тоже прошел дальше
25.09.2023, 23:23
Футбол
Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
26.09.2023, 11:45 1
Футбол
Неймар рассматривает возможность своего ухода из Саудовской Аравии
Неймар рассматривает возможность своего ухода из Саудовской Аравии
25.09.2023, 19:41 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем