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  4. Егор ЯРМОЛЮК: «Есть цель доказать, что я могу попасть на Евро-2024»
Англия
27 сентября 2023, 17:52 |
101
0

Егор ЯРМОЛЮК: «Есть цель доказать, что я могу попасть на Евро-2024»

Полузащитник «Брентфорда» рассказал про амбиции на международном уровне

27 сентября 2023, 17:52 |
101
0
Егор ЯРМОЛЮК: «Есть цель доказать, что я могу попасть на Евро-2024»
DFB. Егор Ярмолюк

Полузащитник «Брентфорда». Егор Ярмолюк рассказал о реакции на пропущенное Евро-2023 и своих амбициях на международном уровне.

– Вы пропустили Евро U21 из-за травмы. Как вообще это повлияло на ваше ментальное состояние?

– Немножко было больно: неприятно не поехать на Евро. Это мечта для каждого, но я смирился с этим. Это нормально, это жизнь. Шансы попасть на турнир в будущем еще открыты.

– Недавно состоялся первый сбор на новый отборочный цикл U21. Вы сыграли против Северной Ирландии и в товарищеском матче против Германии. Вызов на октябрьский сбор также есть. Что можете рассказать об Унаи Мельгосе как тренере, его идеях и, вообще, как прошел первый сбор с новым тренером?

– Мы сейчас имеем новую команду, новый тренерский штаб. Это не легко и ни для кого секрет, что сложно построить команду. Как тренер он хороший: хочет играть в футбол, больше в пас. Могу отметить то, что он всегда с командой, всегда старается донести нам как можно больше в первые дни сборов.

– Лично общались с тренером на сборах?

– Мы общались лично относительно позиций, на которых можно играть, где можно играть и как мы будем играть. Было приятно получить игровое время в этих матчах и рад буду участвовать в следующем сборе.

– Возможно, уже общались с Сергеем Ребровым?

– Сейчас мы еще не общались. По моему пониманию, когда я начну играть в первой команде в Английской Премьер-лиге, тогда и буду иметь шанс получить вызов и играть в главной команде Украины.

– В следующем году будет Евро-2024. Есть ли у вас амбиции, возможно, попробовать пробиться в финальный состав, условно так как Судаков на Евро-2021?

– Да, есть цель доказать, что я могу туда попасть, а сделать это я могу, когда начну играть за первую команду «Брентфорда».

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Источник АСЖУ
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