Плюс 1. Латвия тоже не будет играть с россиянами

Сборные Латвии не будут играть против команд россии U-17. Об этом Федерация футбола Латвии сообщила на своем официальном сайте:

«Федерация футбола Латвии (LFF) подтверждает, что сборные Латвии по футболу всех уровней не будут играть против российских команд, независимо от места проведения таких игр или формы представительства российских спортсменов. Это противоречит твердой позиции LFF в отношении войны, которую россия начала в Украине, и эта позиция будет оставаться в силе до завершения боевых действий в Украине.

LFF еще раз подтверждает, что есть и будет единой с Украиной и украинскими коллегами во всех последующих решениях. Также LFF полностью уважает и соблюдает процедуры, установленные латвийским законодательством, касающиеся проведения таких игр или ограничений на допуск таких спортивных команд на территорию Латвии».

Вчера, 26 сентября, Исполком УЕФА принял решение вернуть в европейские соревнования российские команды, состоящие из игроков младше 17 лет. Это решение они объяснили тем, что «дети не должны упускать возможность играть в футбол из-за действий взрослых».